СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-21T17:34:18+03:00

По прогнозам, лето в Северной столице еще не кончилось

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Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется жара. Лето Петербург может, и покинуло, но не окончательно. В пятницу, по прогнозам синоптиков, в Северную столицу придет тепло: солнце, теплый ветер и +25 градусов. Но надолго ли?

Лето-2018 в Петербурге запомнилось местным жителям и гостям столицы непрекращающейся жарой. Весь июль и первые недели августа столбик термометра в городе и окрестностях днем не опускался ниже +20. Северную столицу на время покинули и вечный спутник – дожди. Однако рекорды лето-2018 пока не побило и не может считаться самым жарким за последние годы.

Метеорологи заявляют: завтра, 22 августа, в Северной столице будет идти дождь, а температура воздуха составит +18 градусов. Немного потеплеет в четверг – синоптики обещают +23 градуса днем, юго-западный ветер и моросящий дождик, который к утру уже закончится.

Привычная для июля погода восстановится в пятницу – в город придет слабый южный ветер, который принесет тепло.