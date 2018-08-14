В Кижи по QR-коду: у достопримечательностей северо-запада России появятся «виртуальная жизнь»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T11:44:45+03:00

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Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь к делу специальное приложение, и вот уже над поверхностью бумаги поднимается знаменитый Владивостокский мост, катят машины, начинают летать чайки… Это сейчас, пожалуй, один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же – виртуальную – реальность вскоре обретут и туристические объекты нашего региона.

В рамках уникального проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать более десяти 3D-моделей ключевых достопримечательностей СЗФО.

- Уже зимой мы побываем в Ненецком автономном округе и Республике Коми, а также заглянем в Великий Устюг к Деду Морозу. Весной поедем в Калининград, а летом - отправимся в Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и Вологодскую области, - поделился планами глава «Сообщества Питерских блогеров» Павел Прокофьев.

Проект по трехмерному моделированию достопримечательностей СЗФО поддержал и бизнес региона: одним из организаторов и вдохновителей экспедиций стал Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.

Первый выезд уже прошел. На выходных экспедиторы колесили по Карелии, заглянули на Рускеалу и даже на знаменитый остров Кижи. В стартовом забеге поучаствовал и корреспондент «Комсомолки».

ЭТО ПРОСТО ПУШКА... С АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЗАВОДА

Знакомство с Петрозаводском началось на набережной. Она здесь небольшая: всего около двух километров. Зато с одной стороны неповторимый вид на губу Онежского озера, а с другой - музей под открытым небом. Вдоль променада выстроились памятники со всего света: это подарки от городов-побратимов. Закидывают сеть стальные «Рыбаки» из американского Дулута. Рядом дремлет среди крон деревьев «Спящая красавица» из Ла-Рошеля, прославленного еще Александром Дюма... Но излюбленная скульптура местных - шведское «Дерево желаний». На черном стволе - белое ушко, куда нужно прошептать самую сокровенную мечту, и она обязательно станет явью. Раньше на монументе висели еще и колокольчики. Но их сорвали: может, в отместку за неоправданные ожидания?

Набережная Петрозаводска радует обилием арт-объектов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В сквере за десятком памятников - основатель города - Петр Великий в парадном мундире на трехметровом пьедестале. Однако такой «прикид» не пришелся по вкусу выпускникам речного училища. Каждый год будущие моряки надевают на императора тельняшку.

Правой рукой реформатор указывает на место основания ровесника Петербурга - устье реки Лососинки. Там в 1703 году был заложен Шуйский оружейный завод. Теперь на прибрежном холме возвышается символ карельской промышленности - пушка отливки 1852 года.

Символ карельской промышленности - пушка отливки 1852 года.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А отсюда всего ничего до Губернаторского парка – излюбленного места отдыха петрозаводчан. К слову, у них сейчас на взлете этнокультура, интерес к своим корням. Запросто можно встретить молодую пару, прогуливающуюся в национальных костюмах. Даже памятник вождю пролетариата здесь с местным колоритом: в руке Ильич держит не кепку, а ушанку.

Но даже косоворотка показалась чем-то обыденным после увиденного в парке. Юноша на лужайке читал рэп...на карельском языке!

КАК ЖИВЕТСЯ НА РУСИ В 21 ВЕКЕ

На следующий день салатовый «Метеор» унес участников первого тура по 3D-маппингу на остров Кижи, где находится знаменитый архитектурный ансамбль деревянного зодчества, который входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Деталями можно любоваться бесконечно.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Преображенская и Покровская церкви 18 века, а также часовня 19 века построены без единого гвоздя! Молоток брали в руки только при отделке куполов.

Каждый элемент - произведение искусства.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Они покрыты лемехом - изогнутыми дощечками, которые издавна вырубаются вручную. Просто гнуть древесину нельзя: под воздействием погодных условий она принимает исходную форму.

Лемехи - русская черепица. ими покрывают главы шатров.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

На острове нас встретили хлебом, солью и знаменитыми карельскими калитками - традиционными открытыми пирожками. Начинки самые разные: от картошки до лосятины.

На острове Кижи хранятся ценнейшие иконы.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Заглянули и в избу зажиточного карельского крестьянина. Из-за странной формы двухэтажный дом получил название «кошель». На первом - типичное крестьянское убранство: белокаменная печь, икона в красном углу, горшочки да чугунный утюг на деревянных полках. А вот на втором – столь же типичный петербургский интерьер. Белые узорчатые обои, мебель в стиле барокко и гравюры - дань моде того времени.

На палубе старинного судна.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Напоследок наша команда даже поднялась на палубу одного из старинных судов. Ветер надул паруса, а на вершине мачты «заиграл» красный флаг проекта. Впереди - целый год экспедиций по северо-западу.