МТС назвала самые «спортивные» районы Петербурга

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-14T12:34:53+03:00

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Как оказалось, «умные помощники» ценителей ЗОЖ – фитнес-трекеры – как пирожки разлетаются в Московском, Калининском и Красногвардейских районах. При этом еще в одном спальном районе – Приморском – живут ценители именно «продвинутых» устройств: здесь покупают самые дорогие фитнес-браслеты, а средний чек на такой гаджет составляет 2 900 рублей. В топ-5 самых активных районов вошел также Центральный. Их жители, вероятно, подсчитывают количество шагов, пройденных по улицам исторического центра, а также километров пробежек по набережным. Меньше всего поклонников активного образа жизни оказалось Красносельском и в Петроградском районах.

Интересно также, что в самых «ЗОЖ-активных» районах наибольшей популярностью пользуются беспроводные наушники – верные спутники любителей бега и пеших прогулок. Спрос на такие гаджеты в этих местах Петербурга можно объяснить и удаленностью от центра и длиной ветки метро: многие петербуржцы предпочитают проводить время в подземке за прослушиванием музыки. Кстати, беспроводные колонки особенно популярны в Приморском, Центральном и Выборгском районах.

Еще один атрибут петербуржцев, ведущих активный образ жизни, – smart-часы. Чаще всего их покупают в Центральном, Московском и Фрунзенских районах. А вот самые дорогие модели устройств выбирают в Красногвардейском и Адмиралтейском районах. В свою очередь, жители Московского и Выборгского районов больше всех уделяют внимания безопасности детей и покупают для них детские smart-часы. Кстати, каждый второй комплект smart-часов, приобретаемый в салонах МТС, предназначен как раз для младшего поколения.