Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям месяц интернет - бухгалтерии бесплатно
Новые клиенты Банка УРАЛСИБ – ООО и индивидуальные предприниматели – получили возможность использования онлайн-сервиса «Интернет-Бухгалтерия» от партнера «Мое дело» бесплатно в течение месяца. Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые открыли расчетный счет в Банке. Специальное предложение доступно предпринимателям в любом офисе банка УРАЛСИБ или в магазине решений для бизнеса «Бизнес-плейс».
Сервис «Интернет-бухгалтерия» автоматически формирует отчетность предпринимателя на основании ежедневных операций по расчетному счету, взаимодействию с контрагентами, приходу и расходу денежных средств, позволяет вести кадровое делопроизводство, учет товаров и его передвижение по складу.
Также интернет-бухгалтерия в несколько кликов позволяет:
- Загружать выписки из клиент-банка «УРАЛСИБ» и разносить данные по регистрам;
- выставлять счета по расписанию;
- проверять отчеты на ошибки;
- рассчитывать, оплачивать налоги и взносы;
- отслеживать статус отчетности, показать, принят ли ваш отчет и есть ли комментарии от инспекторов
- уменьшать налоги безопасными способами;
- напоминать об отчетных датах;
- уведомлять об изменениях законодательства и актуализирует материалы.
Получить подробную информацию о предложении и доступных тарифах можно в магазине решений для бизнеса.
Бизнес-плейс - проект Банка УРАЛСИБ, призванный помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. Помимо подключения интернет-бухгалтерии, на площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку и другие услуги.
СПРАВКА
«Моё дело» – ведущая ИТ-компания на российском рынке облачных решений для МСП. Разработчик и владелец облачных сервисов для ведения бухгалтерского и кадрового учета, сервиса готовых решений по вопросам бухучета, налогов и кадров, а также оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга. На рынке представлена с 2009 года.
Продуктовый портфель компании состоит из 3-х продуктов: интернет-бухгалтерия, бухгалтерский аутсорсинг, бизнес-помощник БЮРО.Бухгалтера.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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