2018-08-14T12:49:28+03:00
Новости компаний

Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям месяц интернет - бухгалтерии бесплатно

Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые открыли расчетный счет в Банке
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Новые клиенты Банка УРАЛСИБООО и индивидуальные предприниматели – получили возможность использования онлайн-сервиса «Интернет-Бухгалтерия» от партнера «Мое дело» бесплатно в течение месяца. Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые открыли расчетный счет в Банке. Специальное предложение доступно предпринимателям в любом офисе банка УРАЛСИБ или в магазине решений для бизнеса «Бизнес-плейс».

Сервис «Интернет-бухгалтерия» автоматически формирует отчетность предпринимателя на основании ежедневных операций по расчетному счету, взаимодействию с контрагентами, приходу и расходу денежных средств, позволяет вести кадровое делопроизводство, учет товаров и его передвижение по складу.

Также интернет-бухгалтерия в несколько кликов позволяет:

- Загружать выписки из клиент-банка «УРАЛСИБ» и разносить данные по регистрам;

- выставлять счета по расписанию;

- проверять отчеты на ошибки;

- рассчитывать, оплачивать налоги и взносы;

- отслеживать статус отчетности, показать, принят ли ваш отчет и есть ли комментарии от инспекторов

- уменьшать налоги безопасными способами;

- напоминать об отчетных датах;

- уведомлять об изменениях законодательства и актуализирует материалы.

Получить подробную информацию о предложении и доступных тарифах можно в магазине решений для бизнеса.

Бизнес-плейс - проект Банка УРАЛСИБ, призванный помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. Помимо подключения интернет-бухгалтерии, на площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку и другие услуги.

СПРАВКА

«Моё дело» – ведущая ИТ-компания на российском рынке облачных решений для МСП. Разработчик и владелец облачных сервисов для ведения бухгалтерского и кадрового учета, сервиса готовых решений по вопросам бухучета, налогов и кадров, а также оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга. На рынке представлена с 2009 года.

Продуктовый портфель компании состоит из 3-х продуктов: интернет-бухгалтерия, бухгалтерский аутсорсинг, бизнес-помощник БЮРО.Бухгалтера.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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