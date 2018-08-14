Найди Цоя: на месте закрашенного портрета рок-музыканта появилось «антиграффити»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-14T14:47:47+03:00

Видите Цоя? А он тут есть Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Имя рок-музыканта Виктора Цоя скверу на углу Зверинской улицы и Любанского переулка присвоили в сентябре 2012 года. Расположен он около котельной «Камчатка», где лидер группы «Кино» трудился кочегаром.

А несколькими месяцами ранее, в день рождения Цоя, которому исполнилось бы 50, на стене местного бомбоубежища, где некогда находился клуб «Тоннель» появился его портрет. Подчеркнем: с разрешения местных властей.

Граффити стало местной достопримечательностью. В 2017-м к очередному фестивалю Цоя работу обновили. Энтузиасты практически заново создали композицию, ведь за пять лет краска успела облупиться и поблекнуть – остались только волосы и белое пятно лица.Причем, как настоящие художники, портрет писали не только красками из баллончика, но и маслом. Но спустя несколько дней неизвестные закрасили стену желтой фасадной краской.

К счастью, благодаря неравнодушным людям, тогда портрет удалось хотя бы частично отмыть.

- Состояние не очень, но лучше, чем могло бы быть, - рассказывал тогда лидер движения «Рок-Петроград» музыкант Сергей Елгазин.

Рисунок «прожил» еще год. А потом вместо него появилась серая фасадная стена. Напомним, некий неравнодушный петербуржец отправил на портал «Наш Петербург» жалобу на испорченный рисунок. Мол, кто-то изобразил на лбу музыканта птицу, исправьте, пожалуйста.

Но... нет рисунка - нет проблемы. То ли ответственные лица не поняли сути претензии, то ли не захотели разбираться. В конце июля граффити закрасили полностью.

А в среду, 15 августа, годовщина со дня смерти Цоя. И к этой дате портрет снова вернулся на стену. Но в очень необычном виде.

- Мы не стали бороться с ветрянными мельницами, а сделали «антиграффити», - говорит Сергей Елгазин. - Работа не сразу бросается в глаза, что, надеемся, спасет ее от любителей пожаловаться. Кроме того, мы не использовали ни грамма краски!

Что же это за такой новый жанр уличного искусства? Очень просто. Активисты прошлись наждачкой по краске, которой был закрашен портрет. И образ Цоя, точнее даже его силуэт вновь проявился.

- Те, кто закрашивали, сами и помогли нарисовать новый портрет, - говорит Елгазин. - Искусство стирать!

Портрет наждачкой - просто и незатратно Фото: Сергей Елгазин

КОНКРЕТНО

Как должен был выглядеть портрет музыканта

- Лицо Цоя вписано в изгибы его первой электрогитары Jolana Star-7 с характерной надписью, - рассказывал после его реставрации Сергей Елгазин. - Вентиляционная решетка стилизована под звукосниматель. Его черные волосы героя плавно переходят в звездное небо с сияющей "Звездой по имени Солнце". В центре звезды находится дверное окошко. Внизу на двери цитата из песни В.Цоя - "Закрой за мной дверь". К сожалению, фото окончательной работы не сохранилось.