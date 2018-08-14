Петербург и Ленобласть свяжет единый проездной

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-14T17:22:44+03:00

Единую карту начнут принимать по всех автобусах до конца года Фото: Александр ГЛУЗ

Два региона подпишут соглашение уже в октябре

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«Подорожник» от «Улицы Дыбенко» до Кудрово принес плоды: пилотный проект единой системы проезда из Петербурга в область и обратно оказался настолько эффективным, что теперь по его образу собираются ввести единый проездной для всех маршрутов между двумя регионами.

Соглашение по внедрению единого проездного заключат в октябре.

– Подтверждена готовность в октябре подписать соглашение по использованию единых проездных документов для общественного транспорта, – сообщают в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В документе конкретно пропишут, как именно будет действовать система. Один вариант – как в Кудрово: единый виртуальный счетчик на весь транспорт. Другой – одна карточка, но с двумя чипами.

– По этому варианту, единый проездной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии с единой системой московского проездного «Тройка» и петербургского «Подорожника», – объясняют в пресс-службе Губернатора и Правительства Ленобласти.

Принимать единый электронный билет до конца года начнут во всех автобусах, связывающих город и область. А это почти сто направлений и семьсот транспортных средств.

– Ни коммерческой выгоды, ни роста пассажиропотока не ожидаем, – отмечают в «Организаторе перевозок». – Но пассажирам будет удобнее, это точно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

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