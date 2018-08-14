2018-08-22T14:55:29+03:00
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The Hatters дадут большой сольный концерт в Петербурге

Шоу пройдет в СК «Юбилейный» 15 декабря 2018 года
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Группа The Hatters даст свой первый большой сольный концерт, пропустить который просто невозможно!Группа The Hatters даст свой первый большой сольный концерт, пропустить который просто невозможно!Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Декабрь обещает быть жарким! 15 декабря на сцене СК «Юбилейный» зажгут самые яркие представители молодой рок-сцены – The Hatters. Это будет первый большой сольный концерт группы, пропустить который просто невозможно! Творчество коллектива – яркое смешение стилей, а каждое выступление – театральное действо «Лицедеев» с русско-цыганским уклоном. В этот зимний декабрьский вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления весны.

Впервые мир узнал о коллективе из Петербурга в феврале 2016 года, когда в сети появилась их песня «Russian Style». The Hatters мгновенно стали самым модным проектом, а Михаил Козырев был исключительно прав, когда включил «Шляпников» в десятку групп, за которыми стоит следить. Уже через год The Hatters стали обладателями золотой пластинки в номинации «Взлом» премии «Чартова дюжина».

Выступления The Hatters собирают тысячные залы, песни группы попадают в эфиры ведущих радиостанций, а клипы набирают миллионы просмотров на YouTube. Все самые крупные российские фестивали теперь сложно представить без музыки The Hatters, как и наш плей-лист. В июле этого года группа выпустила третий по счету альбом «No Comments» (Инструментал), в который вошли инструментальные версии всех песен коллектива, и любимые композиции обрели новое звучание.

О феномене The Hatters можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива. Познайте алкохардкор в действии 15 декабря на сцене СК «Юбилейный» в рамках первого большого сольного концерта The Hatters!

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