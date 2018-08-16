В рейдже два ударника: Максим Мельник против Бориса Медведева

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-15T16:22:59+03:00

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Максим "Mad Max" Мельник (Украина), 5-4 сразится с Борисом Медведевым (Авангард и Сечь Pro), 2-0.

Максим Мельник начал свою карьеру в рейдже M-1 Challenge с того, что во втором раунде победил удушающим приемом Адама Бакаева. Потом ему дважды пришлось вступать в бой в полной к нему неготовности. На M-1 Challenge 75 он буквально за день до взвешивания согласился заменить соперника Данилы Приказы и проехал почти сутки на автомобиле из Полтавы в Москву. В другом же случае, его в Китае прямо в ночь перед турниром M-1 Challenge 80 с тяжелым отравлением увезли в больницу. И вновь отважный украинец, чтобы не подводить организаторов согласился выйти в рейдж, еле держась на ногах. Оба этих поединка он по понятным причинам проиграл. Однако, показанная в этих боях техника, агрессия, а также две победы в двух последних поединках дают Максиму Мельнику еще один шанс на то, чтобы все же вывести свою бойцовскую карьеру в нужное русло и выйти на победную дорогу.

Борис Медведев является одним из самых быстропрогрессирующих бойцов в своей весовой категории. И хотя он провел пока что всего два профессиональных боя, за его плечами немало титулов по армейскому рукопашному бою, боксу и всестилевому каратэ. В дебютном поединке он уверенно переиграл в стойке Кирилла Мажару и сумел забить его в технический нокаут, а в другом бою встретился с не знающим поражений бойцом – Семеном Михайленко, чей рекорд до встречи с Медведевым был 5 побед в 5 боях. Однако Борису понадобилось ровно три минуты, чтобы отправить бойца по прозвищу «Стальной» несколько раз на пол и, в конечном итоге, послать его в нокаут.