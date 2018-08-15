2018-08-15T16:27:47+03:00
Спорт

«Спорт FM» начинает вещание в обновлённом формате

Среди ведущих – популярные журналисты, профессиональные спортсмены и блогеры
Степан СТЕПАНОВ
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С 15 августа радиостанция «Спорт FM» начала вещание в новом формате.С 15 августа радиостанция «Спорт FM» начала вещание в новом формате.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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С 15 августа радиостанция «Спорт FM» начала вещание в новом формате. Спортивный и музыкальный контент, созданный совместно с проектом «Европейской медиагруппы» STUDIО 21, ориентирован на молодёжную аудиторию и не имеет аналогов в радиоэфире. В программной сетке «Спорт FM», помимо обзора главных мировых спортивных событий, появятся программы об экстремальных видах спорта, киберспорте, фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Среди ведущих – популярные журналисты, профессиональные спортсмены и блогеры.

«Спортивное шоу номер 1» представит слушателям дайджест спортивных новостей. Карен Адамян, тележурналист, автор собственного YouTube-шоу «Футбольный хейт», и харизматичный радиоведущий и сценарист Александр Малыхин будут регулярно рассказывать обо всём происходящем в спорте и беседовать с различными гостями студии.

В рамках программы «Игра была равна» ведущие – самый резонансный спортивный журналист России Дмитрий Егоров и главный эксперт по экстриму в стране Макс Ларионов – вместе с известными представителями мира спорта будут обсуждать ключевые футбольные события недели.

Каждую неделю в интерактивном «Раз Два Шоу» будут появляться герои экстремального спорта и погружать слушателей в детали новых спортивных направлений. Ведущими шоу станут Юлия Колядина, известная зрителям по эфирам на каналах ТНТ MUSIC и НТВ, проектам We Run Moscow и Red Bull Flugtag, и Макс Ларионов, который знает всё о FMX, MTB, BMX, WAKEBOARD и уличном футболе.

Ведущим программы «Кибер-котлеты», посвящённой киберспорту, станет Александр Хитров – ведущий обозреватель студии RuHub, крупнейшей компании по аналитике и комментированию киберспортивных соревнований.

Также в эфире – музыкальные программы и рубрики, live выступления артистов, интервью с известными деятелями из мира музыки и молодёжной культуры.

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