СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-15T20:04:18+03:00

После чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге может пройти летняя Олимпиада Фото: Олег ЗОЛОТО

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«СПОРТИВНЫЙ АВТОРИТЕТ»

В третий раз уж точно должно получиться. Власти Петербурга снова заговорили о проведении в городе летней Олимпиады.

Напомним, главное спортивное событие здесь ждут уже более тридцати лет. Впервые об этом заговорили еще в 80-е, потом - в начале 2000-х. И сейчас, после того как Северная столица успешно приняла чемпионат мира по футболу, идею решили реанимировать.

- Да, пока нет официального заявления губернатора, однако обсуждения идут на различных уровнях, - сказал «Комсомолке» и. о. председателя Комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев. - То, что наш город способен проводить такие мероприятия, мы уже доказали, и не раз. У нас огромный спортивный авторитет. Абсолютное большинство федераций с удовольствием предлагает нашему городу провести чемпионаты мира или Европы, мы всегда соглашаемся.

СЕМЬ ЛЕТ НА ПОДГОТОВКУ

Да, пока Северной столице не хватает инфраструктуры для соревнований планетарного масштаба. И власти это понимают. Пускай есть новая арена на Крестовском острове и старый добрый «Петровский», но этого мало. Для проведения Олимпиады нужно создать хорошую гребную базу, есть идея использовать для этого акваторию Финского залива и Невы, построить Олимпийскую деревню в пригороде и современный легкоатлетический манеж.

Но если решение все-таки примут, то за строительством дело не станет.

- Процедура регистрации города в качестве кандидата на столицу Олимпиады очень серьезная, - сообщили «КП» в Олимпийском комитете России. - Проходит минимум восемь лет с момента подачи заявки до реализации плана. В первую очередь нужно доказать МОКу, что Петербург соответствует правилам безопасности, есть необходимые спортивные сооружения и базы для туристов и атлетов.

Борьба за Игры-2032 начнется не скоро. Решение будет принято только через семь лет. Так что времени на подготовку должно хватить.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Отдадут ли России Олимпиаду?

Трудные политические условия, санкции, череда допинговых скандалов... Имеет ли смысл претендовать на Игры сейчас?

- Да, ситуация на сегодняшний день сложная, но думаю, что все возможно, в Сочи же мы провели Олимпиаду! - высказалась зампредседателя олимпийского совета Санкт-Петербурга, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина. - Однако у меня двойственные чувства. С одной стороны, это хорошая идея, появятся новые спортивные объекты, стадионы, манежи. С другой - надо ли это городу и сможет ли он обслуживать такое мероприятие? Тут главное, чтобы после завершения турнира все построенные объекты были востребованы.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поддерживает идею

КОМПЕТЕНТНО

Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии Международного олимпийского комитета Елена ИСИНБАЕВА:

- Я поддерживаю, это просто отличная идея! Давайте повторим успех Москвы-80 и всех победим. Тогда был расцвет спорта в нашей стране, пускай этот период настанет и сейчас. Что нужно городу? Самое главное - единогласное решение всех жителей Петербурга. А решение о развитии инфраструктуры можно будет принять уже потом.