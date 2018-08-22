Одного из трех пострадавших во время падения лесов с арки Главного штаба у Дворцовой выписали из больницы

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-22T12:34:18+03:00

В больнице Санкт-Петербурга остаются двое пострадавших в результате падения на них строительных лесов с арки Главного штаба. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще за жизнь двоих - итальянца и девочки-подростка врачи продолжают бороться [фото, видео]

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15-летняя девочка-подросток, которая пострадала при падении строительных лесов с арки Главного штаба у Дворцовой площади 21 августа, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Петербург» рассказали в департаменте здравоохранения города. У школьницы множественные травмы, в том числе переломы. Она больше других пострадала во время ЧП на Дворцовой. Как вспоминают очевидны падения строительных лесов с арки Главного штаба, до приезда Скорой помощи девушка лежала без сознания. Ее погрузили на носилки и с мигалками повезли в больницу.

- Из троих пострадавших в больнице остаются двое: девочка и мужчина, который находится в удовлетворительном состоянии, - пояснили «КП-Петербург» в департаменте. - Еще одного пострадавшего, который вчера был госпитализирован, врачи отпустили домой - его здоровью ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665284" frameborder="0"></iframe> Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО

Как удалось узнать «КП-Петербург», в больнице Петербурга с легкими травмами находится молодой итальянец, который приехал в Северную столицу в отпуск.

Напомним, падение строительных лесов с арки Главного штаба у Дворцовой площади в Петербурге произошло вечером 21 августа. На крыше здания Минобороны шел ремонт, но ограждения не выдержали шквалистого ветра и погребли под собой нескольких человек. По официальным данным, их трое. Но свидетели ЧП уверяют, что балками накрыло не меньше 10 пешеходов.

Прохожих накрыло деревянными балками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-под досок пострадавших вытаскивали случайные прохожие. «Скорую» на место вызвали сотрудники рок-бара, находившегося напротив Главного штаба. В числе тех, кто помогал спасать людей – местный промоутер Александр Кетанов и моряк Илья Береснев.

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– Я был в метрах тридцати от места, куда посыпались деревянные балки и полиэтилен, – рассказал «КП» в Петербурге» очевидец ЧП Александр Кетанов. – Конструкции должны были ограждать прохожих от пыли и возможного падения камушков с крыши, где шел ремонт (подробности)

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