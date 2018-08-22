2018-08-22T19:53:18+03:00
Общество

На ледоколе по Неве: в Петербурге ждут новый вид экскурсий

Ориентироваться будут на опыт Москвы
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
А вы бы хотели прокатиться по Неве, покрытой льдом?А вы бы хотели прокатиться по Неве, покрытой льдом?Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Северной столице сезон «экскурсионной навигации» может идти круглый год, а не заканчиваться с появлением первого льда. Участники ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга рассматривают опыт москвичей, где ледоколы всю зиму плавают по Москве-реке с рекламой на бортах. В Петербурге идут еще дальше и предлагают катать на ледоколах туристов.

- Идея взята не с воздуха – она обусловлена и возможностью расширения пределов перевозки пассажиров по Неве, и в рамках природоохраны, которые сейчас выполняются за счет бюджета города, - говорит глава ассоциации Владимир Родионов. – Ведь судно ледокольного типа могло бы и зажоры (скопление льда в руслах реки,-Прим.ред.) на Неве устранять. А значит предотвращать подтопление некоторых районов Петербурга, обеспечивать безопасность горожан.

По словам Родионова, в реализации проекта будут опираться на опыт Москвы. Однако пока никто из местных предпринимателей не берется за реализацию идеи.

- Если бы подобный ледокол ходил по Петербургу, то он возил только по самой Неве. В каналы заходить нет необходимости (там нет зажоров) и технической возможности. Но этот факт, думаю, туристов не отпугнет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
С Эльбруса эвакуировали сломавшего ногу 69-летнего туриста из Петербурга
Актриса Дарья Мороз стала Заслуженным артистом России
Следственный комитет завел дело после трюка вертолета под ЗСД
Новый энергоблок Ленинградской атомной электростанции готов к запуску в работу
«Какая хорошая пара!»: Сергей Шнуров выложил в сеть фотографию с популярной блогершей
«Зенит», болельщики и министр спорта Павел Колобков поздравили Дзюбу с юбилеем
Ты не молодеешь: Кокорин записал поздравительное видео для Дзюбы
Главному архитектору Петербурга дали «заслуженного»
Рядом с судостроительным заводом «Алмаз» два часа тушили пожар
У Большеохтинского моста из воды достали тело молодой девушки
«Мы слишком хороши!»: «Зенит» не попал в футбольный симулятор FIFA 19
Велодорожка на набережной Фонтанки появится уже к 15 октября
Два египтянина, убегая от петербургской полиции, на ходу выбрасывали украденные телефоны
Штормовой ветер повалил 194 дерева в садах и парках Санкт-Петербурга
Под Санкт-Петербургом дачник-педофил затащил в кусты 7-летнюю девочку и изнасиловал
ФСБ проводит обыски в метро Санкт-Петербурга о мошенничестве на 32 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге 21-летняя мать подбросила ребенка в коляске в подъезд бывшего мужа
Сейф с 10 тысячами евро вынесли грабители из дома бизнесмена в Ленинградской области
В квартире в Санкт-Петербурге нашли тело 14-летнего подростка
В Санкт-Петербурге 55-летний отец изнасиловал собственную трехлетнюю дочь