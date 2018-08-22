На ледоколе по Неве: в Петербурге ждут новый вид экскурсий

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-22T19:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северной столице сезон «экскурсионной навигации» может идти круглый год, а не заканчиваться с появлением первого льда. Участники ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга рассматривают опыт москвичей, где ледоколы всю зиму плавают по Москве-реке с рекламой на бортах. В Петербурге идут еще дальше и предлагают катать на ледоколах туристов.

- Идея взята не с воздуха – она обусловлена и возможностью расширения пределов перевозки пассажиров по Неве, и в рамках природоохраны, которые сейчас выполняются за счет бюджета города, - говорит глава ассоциации Владимир Родионов. – Ведь судно ледокольного типа могло бы и зажоры (скопление льда в руслах реки,-Прим.ред.) на Неве устранять. А значит предотвращать подтопление некоторых районов Петербурга, обеспечивать безопасность горожан.

По словам Родионова, в реализации проекта будут опираться на опыт Москвы. Однако пока никто из местных предпринимателей не берется за реализацию идеи.

- Если бы подобный ледокол ходил по Петербургу, то он возил только по самой Неве. В каналы заходить нет необходимости (там нет зажоров) и технической возможности. Но этот факт, думаю, туристов не отпугнет.