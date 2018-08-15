День города в Выборге 2018: Программа мероприятий, кто из артистов будет выступать
В ближайшую субботу, 18 августа, Выборг отмечает День города 2018. Жителей и гостей города ждет большая программа с выступлением звезд. Салют на День города 2018 в Выборге начнется в 22.00.
День города в Выборге 18 августа 2018: Программа мероприятий
Парк Ленина
11.00-15.00 – концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов Выборгского района
Парк Ленина (у библиотеки А. Аалто)
13.00-18.00 – Молодежная интерактивная площадка «Территория молодежи»
Набережная 40-летия комсомола
16.00-19.30 – Выставка спортивных автомобилей – участников кубка губернатора Ленинградской области по ралли «Выборг-2018»
Рыночная площадь
16.00-17.00 – Торжества, посвященные Дню Выборгского района и 725-летию Выборга
17.00-18.00 – Orchestra Beat, Санкт-Петербург - эффектный духовой оркестр, совмещающий авторские версии известных хитов с мощным и современным звучанием Brass-музыки
18.00-19.00 – Группа ILLUS!´Я (Иллюзия), Санкт-Петербург – финалисты телепроекта «Битва хоров», экс-солистки рок-хора Виктора Дробыша
19.00-19.10 – Парад-представление участников ралли «Выборг-2018»
19.10-20.00 – SKA PITER BAND, Санкт-Петербург – известные хиты в авторской обработке. Фронтмен группы, вокалист-барабанщик – Александр Наконечный
20.00-21.00 – Группа GLOW & Glow Orchestra, Санкт-Петербург – музыкальный коллектив, известный авторскими электронными, танцевальными и оркестровыми аранжировками модных хитов
21.00-22.00 – Группа «Градусы», Москва
Акватория Большого ковша
22.00 – Праздничный фейерверк в честь Дня города 2018 в Выборге.