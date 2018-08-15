2018-08-15T14:27:12+03:00
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День города в Выборге 2018: Программа мероприятий, кто из артистов будет выступать

В субботу, 18 августа город Выборг будет отмечать День города 2018
Степан СТЕПАНОВ
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День города Выборга 2018: 18 августа, программа праздника.День города Выборга 2018: 18 августа, программа праздника.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшую субботу, 18 августа, Выборг отмечает День города 2018. Жителей и гостей города ждет большая программа с выступлением звезд. Салют на День города 2018 в Выборге начнется в 22.00.

День города в Выборге 18 августа 2018: Программа мероприятий

Парк Ленина

11.00-15.00 – концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов Выборгского района

Парк Ленина (у библиотеки А. Аалто)

13.00-18.00 – Молодежная интерактивная площадка «Территория молодежи»

Набережная 40-летия комсомола

16.00-19.30 – Выставка спортивных автомобилей – участников кубка губернатора Ленинградской области по ралли «Выборг-2018»

Рыночная площадь

16.00-17.00 – Торжества, посвященные Дню Выборгского района и 725-летию Выборга

17.00-18.00 – Orchestra Beat, Санкт-Петербург - эффектный духовой оркестр, совмещающий авторские версии известных хитов с мощным и современным звучанием Brass-музыки

18.00-19.00 – Группа ILLUS!´Я (Иллюзия), Санкт-Петербург – финалисты телепроекта «Битва хоров», экс-солистки рок-хора Виктора Дробыша

19.00-19.10 – Парад-представление участников ралли «Выборг-2018»

19.10-20.00 – SKA PITER BAND, Санкт-Петербург – известные хиты в авторской обработке. Фронтмен группы, вокалист-барабанщик – Александр Наконечный

20.00-21.00 – Группа GLOW & Glow Orchestra, Санкт-Петербург – музыкальный коллектив, известный авторскими электронными, танцевальными и оркестровыми аранжировками модных хитов

21.00-22.00 – Группа «Градусы», Москва

Акватория Большого ковша

22.00 – Праздничный фейерверк в честь Дня города 2018 в Выборге.

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