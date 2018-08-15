В Ленобласти нашли боевой арсенал с гранатами, снайперскими винтовками и снарядами для базуки

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-15T16:48:51+03:00

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В Санкт-Петербурге силовики нашли крупный боевой арсенал. Судя по оружию, бандиты готовились к настоящей войне. Во время обысков на стройке сотрудники ФСБ нашли 2 винтовки, одна из них снайперская - с оптическим прицелом. Также у подозреваемых обнаружили 7 тысяч патронов различного калибра, 14 бомб, 10 гранат, 140 детонаторов и снаряд для гранатомета. На место происшествия силовикам пришлось вызвать саперов.

Боеприпасы, предварительно, принадлежат банде бизнесмена Леонида Колесникова. Преступники занимались разбоями, вымогательствами и похищением людей. Банда действовала на протяжении 7 лет.

Силовики изъяли найденные боеприпасы Фото: СКР

- В рамках расследования уголовного дела совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области был проведен обыск на объекте незавершенного строительства 44-летнего жителя Ленинградской области, который возможно причастен к сбыту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ банде Колесникова, - сообщают в СКР.

Сейчас силовики устанавливают, кому принадлежит оружие Фото: СКР

Сам Колесников владеет почти 2 тысячами квадратных метров торговой зоны. К слову, в апреле 2013 года на коммерсанта было совершено покушение. Мужчину пытались убить на парковке у собственного рынка. Киллер выстрелили в сидящего в машине коммерсанта в упор, но тот выжил.