СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-16T18:43:34+03:00

На матче Зенит - Динамо 16 августа 2018 года не смогут присутствовать фанаты сине-бело-голубые. Фото: Александр ГЛУЗ

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Зенит - Динамо (Минск) 16 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между Зенитом и минским Динамо состоится в четверг, 16 августа, на «Петровском» в Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Проиграв неделю назад в Минске, 16 августа команда Сергея Семака просто обязана выигрывать у Динамо. Как говорится, дело чести.

На первую игру матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы Семак, как мы помним, выставил чуть ли не дублирующий состав, за что и поплатился.

- «Динамо» - молодцы, для нас это была определенная пощечина, - признался тогда Семак. - Без боя им не сдадимся.

Что касается прогнозов матча Зенит - Динамо 16 августа, то все специалисты отдают предпочтение питерскому клубу. Во-первых, Семак наверняка сегодня выставит самый боевой состав. На поле могут выйти и Дзюба, и Иванович, и Кузяев. Во-вторых, сами футболисты сделают все, чтобы доказать, что они не мальчики для битья.

Но есть пара нюансов. Встреча на «Петровском» между Зенитом и Динамо пройдет без зрителей. Это наказание от УЕФА за выходки болельщиков серо-бело-голубых на игре с «Лейпцигом». Да и отыграть 4 мяча будет крайне сложно.

- Будем делать все ради победы, - заявил накануне матча главный тренер Зенита Сергей Семак. - Шансы есть. Да, их сложно измерить математическим путем, но они есть. Будем делать все, чтобы добиться победы.

Статистика личных встреч Динамо (Минск) – Зенит

Динамо (Минск) – Зенит за всю историю встречались 79 раз в различных турнирах.

В чемпионатах СССР Зенит и Динамо (Минск) встречались 79 раз. При этом счет равный: 26 побед на счету динамовцев, 26 – на счету зенитовцев, 27 матчей завершились вничью. После распада Советского союза у этих соперников официальных игр не было.

История встреч сборной Динамо (Минск) – Зенит

Первый гостевой матч в чемпионате страны с минским Динамо Зенит провел в Тбилиси в 1945 году.

В российский период сине-бело-голубые уже играли в Минске на стадионе «Динамо»: с БАТЭ в групповом раунде Лиги чемпионов.

Состав Динамо (Минск) на игру с Зенитом 16 августа

Швецов - Галович - Яхая - Треботич - Роша - Иванов - Бегунов - Хващинский - Шитов - Корзун

В воротах - Горбунов

Прогноз на матч Зенит - Динамо (Минск) 16 августа 2018 года

Прогноз на матч: Зенит - Динамо 2:0 (победа «Зенита»)

Трансляция матча Зенит - Динамо (Минск) 16 августа 2018 года

Трансляция матча Зенит - Динамо (Минск) 16 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер» в 20.00 по московскому времени.

Главный арбитр матча Зенит - Динамо (Минск) 16 августа 2018 года - Себастьен Дельферьер.