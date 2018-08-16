2018-08-21T19:46:39+03:00
Спорт

Рафал Киянчук против Ибрагима Сагова – на какой секунде завершится бой?

25 августа в Санкт-Петербурге, на турнире M-1 Challenge 96 встретятся два бойца полутяжелого веса, которые все свои победы одержали нокаутами
Анна СТЕПАНОВА@onlinekpnn
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Рафал Киянчук (Польша), 3-0 сразится с Ибрагимом Саговым (Республика Ингушетия), 4-1.Рафал Киянчук (Польша), 3-0 сразится с Ибрагимом Саговым (Республика Ингушетия), 4-1.
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Рафал Киянчук (Польша), 3-0 сразится с Ибрагимом Саговым (Республика Ингушетия), 4-1.

12 секунд, 19 секунд и 15 секунд – именно столько тратил на каждого из своих трех оппонентов польский боец Рафал Киянчук. Все три отправились в глубокий нокаут с первого же обмена ударами. Именно это произошло с английским бойцом Мэтью Клемпнером, когда на турнире M-1 Challenge 91 в Китае он решил зарубиться с поляком. Первый же мощный удар в разрез от Рафала и англичанин оказался на полу.

Ибрагим Сагов не очень удачно дебютировал в рейдже M-1 Challenge, уступив Амирану Гоголадзе. Но тогда Ибрагим выступал в полусреднем весе, сейчас же он поднялся аж на две весовых категории выше и одержал подряд три победы, все в первом раунде и все – нокаутами.

Семь побед в первом раунде нокаутами на двоих – этот бой явно не продлится все отведенное время.

Парни обладают мощнейшим ударом и бесстрашно бросаются в бой после удара гонга. Зрителям лучше не пропускать начало данной битвы, оно обещает быть очень ярким.

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