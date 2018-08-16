Капитальный ремонт: экономия без потери качества

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-16T12:29:02+03:00

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Правительство Санкт- Петербурга скорректировало краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов 2018 года и одобрило включение в него еще 148 видов работ на 263 объектах. За счет чего появился дополнительный источник финансирования и как в городе проходит капитальный ремонт, рассказали заместитель председателя Жилищного комитета города Алексей Бородуля и генеральный директор Фонда - регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге Денис Шабуров.

ДОЖДЕЙ БОЯТЬСЯ - НА КРЫШУ НЕ ХОДИТЬ

Кто-то из петербуржцев, возможно, устал от тропической жары, внезапно случившейся в Северной столице этим летом, но только не организации, занимающиеся капитальным ремонтом кровель. Им-то эта «великая сушь» только на руку: можно спокойно снимать старое покрытие, не опасаясь внезапных осадков. Хотя по технологии разобранные кровли все равно покрывают защитной пленкой, но когда при этом на небе ни облачка, как-то спокойнее.

Если бы ремонтные организации знали, что лето будет таким солнечным, они бы, наверное, охотнее участвовали в конкурсных процедурах по ремонту кровель. А то ведь в начале года была ситуация, когда Фонд - региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге не сразу нашел подрядчиков, готовых работать на крышах.

- Несколько раз при проведении конкурсных процедур не было участников, приходилось повторно объявлять торги, - рассказал Денис Шабуров. - Одна из причин: в нашем климате ремонтировать мягкие кровли - это риск для подрядных организаций. Ведь им придется возмещать ущерб собственникам, если во время дождя произойдут протечки. Вторая причина - увеличение стоимости вывоза мусора, образующегося во время строительных работ. При ремонте старых кровель приходится вырубать предыдущие слои, их может быть по семь-восемь, как в пирожном медовик. К тому же строительный мусор принимают только на определенных полигонах, тем более содержащий битум. Поэтому многие не хотели с этим связываться, но по ходатайству фонда была увеличена стоимость работ, мы постарались максимально учесть возможные риски подрядчиков.

Денис Шабуров.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕГЭ ПОД АВАРИЙНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Сейчас в Петербурге полностью отремонтировано 212 крыш - это 75 процентов от плана. Еще лучше дела обстоят с системами теплоснабжения - 82 процента (98 домов) готово. Можно не сомневаться, что к началу отопительного сезона в порядок приведут все сто процентов. Немножко медленнее движется ремонт фасадов - сейчас отремонтировано чуть больше половины от плана, - но этот вид работ мало зависит от погоды, до заморозков вполне может продолжаться. Во всяком случае, жители 36 домов уже могут похвастаться новыми красивыми фасадами.

Особый случай - ремонт аварийных строительных конструкций. Пока полностью завершены работы только в трех домах. Почему так происходит, объяснил Алексей Бородуля: - При ремонте аварийных конструкций часто требуется расселение собственников квартир. Но, как и в прошлые годы, некоторые жильцы не предоставляют нам доступ в помещения, которые опасны для них самих. Там действительно разрушаются несущие перекрытия, стены, из-за чего здания были вне очереди включены в краткосрочный план капремонта. От жителей нужно согласие на переезд и, собственно, переезд. Однако приходится долго их уговаривать, а иногда и выселять по суду, с помощью судебных приставов.

- По одному из адресов в Невском районе была расселена часть помещений в правом крыле, а в левом собственники отказались выезжать, - добавил Денис Шабуров.

- Мотивировка была следующая: дети учатся в выпускном классе, им сдавать ЕГЭ, нельзя менять условия в худшую сторону, мы не хотим ломать им судьбу. Фонд пошел навстречу жильцам, работы приостановили. Однако экзамены давно позади, на дворе август, а воз и ныне там. Дело слушается в суде. Это притом, что администрации районов предоставляют жителям домов с выявленными аварийными конструкциями временное жилье в маневренном фонде, помещения для хранения личных вещей и помогают с переездом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Если не брать в расчет не очень радужную ситуацию с аварийными конструкциями, то в целом процент выполнения капитального ремонта на начало августа внушительный - 78. Как и в предыдущие годы, за счет сэкономленных средств в план будут добавлены дополнительные виды работ. Экономили, конечно, не на стоимости и качестве строительных материалов, а за счет снижения цены при проведении конкурсных процедур и перерасчета конечных сумм по факту выполненных работ.

- Чаще всего экономия получается при ремонте инженерных систем, - объяснил Денис Шабуров. - Он рассчитывается по всем помещениям многоквартирного дома, но бывают случаи, когда собственники не пускают ремонтную организацию к себе в квартиру. Например, если они сами уже заменили у себя стояки и радиаторы отопления. Такое встречается нередко. У нас есть типовая форма акта, где собственник расписывается, что он предупрежден о возможной ответственности. То же и с системами водоотведения и канализования. Бывает, собственники зашивают стояки в ванных комнатах и туалетах. Они считают, что если придется это все демонтировать, то мы обязаны им потом восстановить гипрочную стенку с плиткой и сделать все как было. Но это не так, ведь по действующему законодательству общие коммуникации должны быть доступны, зашивать их нельзя.

Тогда жильцы отказываются допускать подрядные организации к проведению работ. В результате в доме ремонтируется только 70-90 процентов инженерных сетей, ну а сэкономленные деньги идут на оплату других работ, сверхплановых. И кто-то получает новый лифт раньше, чем ожидалось.

ПОДРЯДЧИКИ НЕ БОЯТСЯ РАССРОЧКИ

Кстати, о лифтах. В этом году в 68 домах из 160 запланированных они уже отремонтированы и запущены. Жители иногда жалуются, что им приходится подолгу ждать пуска лифтов, после того как они уже сданы. Как рассказал Алексей Бородуля, причина в том, что с 1 сентября 2017 года в соответствии с постановлением правительства РФ лифты, которые прошли капремонт, должен принимать еще Ростехнадзор. Какое- то время ушло на выработку новых правил и регламента приемки, что и вызвало задержку. Теперь процесс отлажен.

Алексей Бородуля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается сроков ремонта лифтов, то, по словам Дениса Шабурова, обычно он занимает около четырех месяцев.

Интересно, что именно ремонт лифтов стал первым опытом работы с подрядчиками на условиях рассрочки платежа. Как рассказал Алексей Бородуля, в 2017 году 417 лифтов в 76 домах были отремонтированы и установлены на сумму 1 миллиард 65 миллионов рублей. А расплачиваться с подрядными организациями Фонд капремонта будет в течение трех лет.

В этом году такую практику решили продолжить уже при капремонте систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления. В 56 домах их отремонтируют на сумму 330 миллионов рублей с рассрочкой на два года. Сумма контракта от этого не меняется. Капитальный ремонт: экономия без потери качества

СПРАВКА

Собираемость взносов собственников на оплату капремонта выросла в 2018 году до 97 процентов. Сдвинулось с места дело, связанное с заключением договоров по оплате помещений Министерства обороны. Фонд увеличил количество исков к собственникам помещений, которые несвоевременно вносят плату, в этом году более трех тысяч заявлений направлено в мировые суды. В результате всех приятых мер Фонду капремонта удалось взыскать долги за предыдущие годы - около четырехсот миллионов рублей.