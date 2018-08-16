Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-16T13:31:39+03:00

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Лиатрис Летняя романтика

Травянистое многолетнее растение, предназначенное для групповых и бордюрных посадок. Стебли простые, сильно облиственные, до 50 см высотой. Узкие листья, собранные в розетку, ниспадают фонтаном. Мелкие белые трубчатые цветки, собраны в колосовидное соцветие до 35 см длиной. Лиатрис может похвастаться необычайно сладостным ароматом ванили с едва уловимыми нотками свежесобранного сена.

Прекрасно сочетается с гипсофилой, высокими очитками. Оригинально в срезке. Этот нежный и пушистый цветок станет украшение любой клумбы!

Аквилегия Бедермейер смесь

Очень грациозное, многолетнее растение. Прекрасное украшение для затененных участков сада. Образует шаровидный куст, высотой до 40 см, с яркими, оригинальной формы махровыми цветками, разнообразной окраски. Цветение продолжительное с начала июня и до августа. Изумительно красива в групповых посадках, среди деревьев и кустарников, на газонах. Пригодна для срезки. Срезанные растения долго сохраняют свежесть в воде.

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

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