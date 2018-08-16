2018-08-16T15:37:14+03:00
Общество

Справедливый и с чувством юмора: Петербургские ученые вычислили «формулу» идеального учителя

Главной проблемой образования специалисты называют установку на будущее, но не настоящее
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вот только лучшие качества «остаются в тени педагогического образования»Вот только лучшие качества «остаются в тени педагогического образования»Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Три года, пятьдесят регионов страны, три тысячи старшеклассников – и «рецепт» идеального преподавателя готов. Первые результаты проекта «Портрет учителя в зеркале портрета ученика», запущенном учеными СПбГУ, опубликовали в журнале «Человек и образование».

Исследователи предложили школьникам анкету с чертами воображаемого учителя. В результате 91 процент опрошенных «проголосовал» за умение убеждать и понятно объяснять материал, 66 процентов ребят желают видеть в качестве педагога человека с чувством юмора, еще столько же ценят в преподавателе справедливость и объективность.

– Проблема в том, что все эти качества остаются в тени базового педагогического образования и даже системы повышения квалификации, – отмечает соавтор исследования, доцент СПбГУ Леонид Илюшин. – В основном студентов-педагогов учат, как проводить традиционный урок. Но в сознании учеников такая форма обучения перестает быть главной.

Опрос показал, что школьники считают неидеальными не только преподавателей, но и классы, где проходят уроки. Больше всего нареканий вызывают скучные плакаты, карты, объявления. Специалисты предложили школьникам выбрать, какие мотивирующие надписи они хотели бы видеть на стенах альма-матер. Все варианты разделили на два типа: позитивные («Будь счастлив! Это просто») и тревожные («Хотеть недостаточно, нужно действовать!»).

– Удивительно, но более половины опрошенных выбрали вторую группу высказываний, – констатирует Леонид Илюшин. – Видимо, имеет место «отзеркаливание» позиции взрослых, которые используют страх неудачи и заниженную самооценку как мотивацию. В школе создается атмосфера, которая не позволяет развивать установку на саморазвитие и образование в течение всей жизни

Итоги исследования показали, что в школах России есть две противоположных тенденции. Подростки стремятся сделать свое образование эффективнее, задумываются, какова цель учебы. Но одновременно с этим школа выступает «врагом» личного времени и самостоятельной интеллектуальной активности: почти семьдесят процентов ребят считают занятия, которые они выбрали сами, более полезными, чем обязательные уроки. Немудрено, что к концу «одиннадцатилетки» выпускник испытывает «школьную усталость» и познавать что-то новое не хотят вообще.

– Детям в школе часто говорят, что знания пригодятся в будущем: на контрольной, на ЕГЭ, во взрослой жизни, – подытоживает соавтор исследования, доцент СПбГУ Анастасия Азбель. – Таким образом, некоторые педагоги обесценивают настоящий момент: ребенок уже не живет «здесь и сейчас», он все время чего-то ждет. В этом уязвимость всей системы школьного образования.

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