2018-08-17T12:09:04+03:00
Политика

«Славянское братство» пошло в бой

На полигоне под Петербургом впервые прошли совместные учения военных из России и Сербии
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В военных учениях под Петербургом участвует почти 1000 человек и 200 единиц техники.В военных учениях под Петербургом участвует почти 1000 человек и 200 единиц техники.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мотострелковый батальон из Сербии прибыл в Ленинградскую область, где с 13 по 17 августа 2018 года будет отрабатывать оборону и нападение на условного противника. Учения проходят совместно с российскими авиационными и танковыми группами.

С коллегами из Сербии наши военнослужащие тренируются уже в третий раз. До этого "Славянское братство" проходило в Белоруссии в 2017 году и в июне 2018 года в Новороссийске с солдатами и офицерами из Белоруссии.

Учения продлятся до 17 августа. Фото: Александр ГЛУЗ

Учения продлятся до 17 августа.Фото: Александр ГЛУЗ

В этот раз учения переместились в Лугу под Петербург. В них участвуют 200 единиц техники и 800 человек, среди которых восемь офицеров-женщин с Балканского полуострова - для них на полигоне развернута отдельная палатка и санузел.

Вертолеты над полигоном. Фото: Александр ГЛУЗ

Вертолеты над полигоном.Фото: Александр ГЛУЗ

- Есть небольшой языковой барьер между российскими и сербскими военными, но это не проблема, - признался майор, командир мотострелковой роты сербской стороны Милан Кубурич. - Принцип работы техники, которая используется в учениях, такой же, что и в сербской армии, поэтому наши солдаты легко с ней управились.

В четверг российские и сербские военные в течение нескольких часов отбивали атаку условного противника, который, согласно легенде, в три раза превосходит по численности. Первыми для задержки врага направили бронетранспортеры с зенитными установками. Далее пошла армейская авиация - вертолеты МИ-25 и МИ-28. Облетев полигон, они вернулись на исходную позицию.

С коллегами из Сербии наши военнослужащие тренируются уже в третий раз. Фото: Александр ГЛУЗ

С коллегами из Сербии наши военнослужащие тренируются уже в третий раз.Фото: Александр ГЛУЗ

Позже к переднему краю обороны присоединились танки Т72Б3 и реактивные системы залпового огня "Град" - их задача попасть в деревянные мишени. Завершили совместное учение нападением на противника - для этого использовали истребители четвертого поколения СУ-35.

Юлия КУЛИКОВА

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