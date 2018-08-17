Ленинградский зоопарк 18 августа 2018 года отмечает День рождения: Программа мероприятий
Ленинградский зоопарк 18 августа отпразднует 153-ий день рождения. В этот день гостей зоопарка ожидает тематическая программа «Друзья и враги в мире природы», которая будет проходить с 12:00 до 17:00 на нескольких интерактивных площадках.
Во время показательных кормлений посетители Ленинградского зоопарка понаблюдают за игривостью приматов, ловкостью хищников, неторопливостью ленивцев и другими особенностями поведения животных во время обеда. А прогуливаясь с говорящим грачом, озорными нутриями, забавными песцом или лисицей, у гостей появится возможность задать специалистам все интересующие вопросы.
Экскурсии по служебным помещениям павильона «Экзотариум» помогут всем желающим окунуться в особый завораживающий мир "изнаночной" стороны зоопарка, а знакомство с прирученными питомцами никого не оставит равнодушным! Не обойдется и без вручения праздничных угощений для белых медведей – самых популярных хищников нашего зоопарка. Бабушка Услада и её внучка Хаарчаана полакомятся спелыми арбузами и замороженными тортами, из года в год это зрелище вызывает восторг у всех, от мала до велика.
Также во время мероприятия будут организованы мастер-классы по уходу за животными, а также традиционная выводка лошадей с элементами конного шоу.
Ленинградский зоопарк 18 августа 2018 года отмечает День рождения: Программа празднования
Программа празднования Дня рождения Ленинградского зоопарка.
Стоимость билетов:
Взрослый - 500 рублей
Учащиеся - 300 рублей
Дошкольники - 200 рублей
Дети младше 7 лет - бесплатно