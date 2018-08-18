Актер Леонов-Гладышев находится в петербургской реанимации в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-18T13:44:16+03:00

Актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в "Убойной силе", находится в реанимации в Петербурге. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Два дня назад народного артиста госпитализировали в Елизаветинскую больницу

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Актер Евгений Леонов-Гладышев по-прежнему находится в реанимации в Северной столице. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» рассказали в городской Елизаветинской больнице №3, куда народного артиста доставили в четверг, 16 августа, с черепно-мозговой травмой.

– Состояние тяжелое, он в реанимации нейрохирургии. Вчера вечером температура была 37,6. Сегодня утром держалась 37, – рассказали в медучжреждении.

Накануне стало известно, что Евгению Леонову-Гладышеву после госпитализации экстренно провели операцию. Жизни 66-летнего актера ничего не угрожает.

Как выяснилось, черепно-мозговую травму Евгений Борисович получил, не успев выехать из Петербурга в Москву на съемки.

– Насколько я знаю, никакого криминала там не было, – рассказал ранее «Комсомольской правде» заслуженный артист России Сергей Кошонин. – Утром накануне с ним созванивались, Женя собирался в Москву на съемки программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Даже уже выехал из дома на вокзал, но как оказалось, не доехал. На улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой, вроде височной частью.

И для близких, и для коллег артиста произшедшее стало полной неожиданностью.

СПРАВКА «КП»

Евгений Леонов-Гладышев – актер театра и кино, кинрежиссер, народный артист России. Наибольшую известность принесли фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Челюскинцы», «На перевале не стрелять», «Инспектор Лосев», а также сериал «Убойная сила».