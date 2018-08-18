Жена Семака призналась, что после проигрыша «Зенита» в Минске их семье угрожали

СЕГОДНЯ 17:12 2018-08-18T17:16:23+03:00

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Выиграли так же убедительно, как и проиграли. В четверг поздно вечером «Зенит» отыгрался после проигрыша 4:0 на выезде с минским «Динамо». В ответном матче на «Петровском» сине-бело-голубые заколотили в ворота гостей восемь мячей, пропустив лишь один. Добавим, «Зенит» стал первым российским клубом и вторым после «Барселоны», отыгравшимся с такого поражения в еврокубках. Да еще и обошли «Барсу» на два гола.

Конечно же, болельщики - те, преданные, которые верили в «Зенит» и не поливали его грязью в соцсетях, - были счастливы. И среди них - человек, который особо неравнодушен к успехам и неудачам команды. После того, минского разгрома,жена главного тренера команды Сергея Семака Анна, рассказала, как тяжело муж переживает поражение.

А сейчас, уже после триумфальной победы, она призналась: были и угрозы.

- После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, - написала она на своей странице в соцсети. - А сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн.

А еще Анна посетовала, что работа ее мужа в этом матче, как будто бы осталась в стороне. По крайней мере, в глазах некоторых футбольных «экспертов».

Команда разгромила минчан при пустых трибунахФото: Александр ГЛУЗ

- «Спасибо команде» (согласна) , «Дзюба - Бог» (отличная работа), «ну а Семак.....он ведь поставил «основной» состав, к тому же Минское «Динамо» безобразно играли»..., - цитирует она некоторые публичные высказывания. - Думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды - без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится.

Неудивительно, что Анна попросила своих подписчиков никогда не делать поспешных выводов, основанных на чужих предположениях и ощущениях. Причем, добавила, что речь идет не только о футболе, но и в целом мнении о людях.

- Потом, если ситуация повернется другой стороной, будет очень неудобно - взять свои слова обратно уже не представляется возможным, - резонно заметила она, поблагодарив команду за героизм и великолепную игру, а настоящих болельщиков за веру в команду и тренера.

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