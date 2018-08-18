2018-08-18T17:16:23+03:00
Спорт

Жена Семака призналась, что после проигрыша «Зенита» в Минске их семье угрожали

И попросила «экспертов» на будущее не делать поспешных выводов
Александра СУРИС
Поделиться:
Сергей Семак очень переживал после пораженияСергей Семак очень переживал после пораженияФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Выиграли так же убедительно, как и проиграли. В четверг поздно вечером «Зенит» отыгрался после проигрыша 4:0 на выезде с минским «Динамо». В ответном матче на «Петровском» сине-бело-голубые заколотили в ворота гостей восемь мячей, пропустив лишь один. Добавим, «Зенит» стал первым российским клубом и вторым после «Барселоны», отыгравшимся с такого поражения в еврокубках. Да еще и обошли «Барсу» на два гола.

Конечно же, болельщики - те, преданные, которые верили в «Зенит» и не поливали его грязью в соцсетях, - были счастливы. И среди них - человек, который особо неравнодушен к успехам и неудачам команды. После того, минского разгрома,жена главного тренера команды Сергея Семака Анна, рассказала, как тяжело муж переживает поражение.

А сейчас, уже после триумфальной победы, она призналась: были и угрозы.

- После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, - написала она на своей странице в соцсети. - А сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн.

А еще Анна посетовала, что работа ее мужа в этом матче, как будто бы осталась в стороне. По крайней мере, в глазах некоторых футбольных «экспертов».

Команда разгромила минчан при пустых трибунах Фото: Александр ГЛУЗ

Команда разгромила минчан при пустых трибунахФото: Александр ГЛУЗ

- «Спасибо команде» (согласна) , «Дзюба - Бог» (отличная работа), «ну а Семак.....он ведь поставил «основной» состав, к тому же Минское «Динамо» безобразно играли»..., - цитирует она некоторые публичные высказывания. - Думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды - без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится.

Неудивительно, что Анна попросила своих подписчиков никогда не делать поспешных выводов, основанных на чужих предположениях и ощущениях. Причем, добавила, что речь идет не только о футболе, но и в целом мнении о людях.

- Потом, если ситуация повернется другой стороной, будет очень неудобно - взять свои слова обратно уже не представляется возможным, - резонно заметила она, поблагодарив команду за героизм и великолепную игру, а настоящих болельщиков за веру в команду и тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без шансов: Минское Динамо разгромило Зенит с крупным счетом

После поражения 4:0 ФК Зенит из Санкт-Петербурга почти выбыл из борьбы в Лиге Европы (подробности)

Боярский – о разгроме «Зенита» минским «Динамо»: «Они были больше похожи на женщин!»

В третьем отборочном этапе Лиги Европы сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:4 (подробности)

«Надо пережить»: жена Семака рассказала, как тяжело он отреагировал на разгром «Зенита»

Сине-бело-голубые уступили минскому «Динамо» со счетом 4:0 (подробности)

Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Футбол, матч Динамо (Минск) – Зенит. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 9 августа 2018 на

annas_secret_gardenannas_secret_garden
Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, все, что думаю сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов - это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях - ведь потом, если ситуация повернётся другой стороной, будет очень неудобно - взять свои слова обратно уже не представляется возможным. Можно бесконечно рассуждать, предполагать, бить кулаком в грудь, считая себя единственно правым, но снаружи не так хорошо видно, как изнутри, когда ты можешь объективно судить о готовности игроков, когда твоё решение относительно состава не прихоть, не творческий эксперимент и не результат ночного видЕния, а кропотливая работа. Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно замотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды - без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится. (Мы знаем не мало таких примеров) После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду - ни одного барашка волн: Спасибо команде (согласна) , Дзюба - Бог (отличная работа), ну а Семак.....он ведь поставил основной состав, к тому же Минское Динамо безобразно играли ... (думаю, сказать так может только тот, кто переквалифицировался в футбольного обозревателя из какой-то очень далекой от спорта профессии). СПАСИБО ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо тебе, мой лучший друг, за силу духа, ведь эта победа - именно победа духа. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу.
3160 отметок «Нравится»240 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербургский Аэроклуб ДОСААФ отметил 110 лет
Петербуржец спрыгнул с парашютом с самого высокого жилого дома в Петербурге
Средний размер автокредита в Петербурге вырос на 14 процентов
В Петербурге состоится водно-световое шоу "Балет парусов"
В Петербурге повысят контроль качества материалов на стройках
В Петербурге покажут редкие автомобили и мотоциклы 70-х годов
Смольный должен заплатить 6,5 млрд рублей ТКГ-1 по решению суда
Футболист "Зенита" Мак назвал Дзюбу героем России и Петербурга
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал победу «Зенита» историческим триумфом
В центре Петербурга у Петропавловской крепости в Неве купали питона
В Петербурге сдали два корпуса долгостроя ЖК «Ленинский парк»
Космонавт Олег Артемьев с МКС поздравил Выборг с 725-летним юбилеем
На ЗСД Range Rover смял два Hyundai и собрал огромную пробку
Депутат Денис Четырбок хочет обратить внимание властей на заброшенные здания
Петербург вошел в топ-3 самых популярных городов на Новый год в России
Зоопарк Петербурга готовится торжественно отметить 153-й день рождения
В сквере у ТЮЗа трое мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку из Москвы
После победы над «Динамо» фанаты «Зенита» устроили файер-шоу
В Приморском районе Петербурга открыли памятник первым российским авиаторам
На маршруте Петербург-Бологое пойдут «Ласточки»-премиум
"Дачный дом" в Шувалово пополнит список региональных памятников