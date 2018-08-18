В Петербурге простились с олимпийской чемпионкой Еленой Шушуновой

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-18T18:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Спасо-Преображенском соборе Петербурга состоялось прощание с двукратной олимпийской чемпионкой, Заслуженным мастером спорта СССР по спортивной гимнастике Еленой Шушуновой. Похороны прошли в субботу, 18 августа, на Богословском кладбище.

Прославленная спортсменка скончалась в Северной столице на 50-м году жизни в ночь на 16 августа. Причиной смерти, по предварительным данным, стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Вся страна в один голос говорит, что ушла легенда. В 2004 году имя Елены Шушуновой внесли в Международный гимнастический Зал славы. Придя в гимнастику в возрасте шести лет, она уже в десять выполнила нормативы мастера спорта. В возрасте восемнадцати лет Елена Шушнова установила абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде в 1987 году, выиграв все шесть золотых медалей.

Фото: Федерация спортивной гимнастики

Венцом спортивной карьеры для гимнастки стали Олимпиские игры в Сеуле в 1988 году: на ее счету две золотые медали в многоборье и в командном зачте, а также серебро за бревно и бронза за брусья. Знаменитая гимнастка гордо несла титул пятикратной чемпионки Европы. Пять раз она завоевывала золотые медали на Чемпионатах мира. Елена Шушунова была неоднократной чемпионкой СССР, обладательницей Кубка СССР, а также победительницей Игр Доброй воли.

Спортивную карьеру Елена Шушунова завершила после Олимпийских игр в Сеуле. В течение некоторого времени она работала на благо спорта и в Комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

- Светлая память о замечательном человеке и талантливой спортсменке Елене Львовне Шушуновой останется в памяти ее близких, коллег и друзей, - соболезнуют в Комитете по физической культуре и спорту.