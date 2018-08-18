Жена футболиста Жиркова чуть не утонула с сыном в Испании

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-18T20:31:19+03:00

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Полузащитник «Зенита», 34-летний футболист Юрий Жирков, чуть было не лишился жены и младшего сына. Супруга спортсмена и трое их детей отдыхали в испанском городе Марбелья. Пляж, красивые виды, счастливые лица дочки и сыновей – все это можно увидеть в аккаунте Инны Жирковой в Instagram. Но на днях девушка перепугала своих подписчиков тревожным постом.

К концу отпуска с Инной случилась неприятность: она потеряла на пляже любимые часы.

– После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон, а сама тихонечко собралась и поехала на пляж . Забыла снять часы и, к сожалению, лишилась их, – рассказывает жена футболиста в Instagram. – Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось.

Как оказалось, потеря дорогой вещи еще не самое страшное испытание, которое ждало многодетную маму на испанском побережье.

innazhirkova Проводим день на океане #многодетнаямама#двасыночкаилапочкадочка#счастливая

– Я на руках с младшим сыном чуть не утонула, – сообщила Инна.

Со всем миром поделиться пережитым жена Жиркова не спешила. Рассказала в соцсети о случившемся только через несколько дней.

– И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя, – добавила под фотографией с младшим сыном Инна.

Правда, что именно случилось на курорте, жена футболиста умолчала. Хотя и в комментариях под постом подписчики неустанно задают этот вопрос девушке и волнуются за ребенка. Видимо, переживать произошедшее вновь Инна не хочет.

innazhirkova Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами . На этом фото мы уставшие немного ,но счастливые , гуляли с детками в зоопарке ,он очень большой и было очень жарко ,ходить пришлось не мало . Но рассказать я хотела о другом . После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон ,а сама тихонечко собралась и поехала на пляж . Забыла снять часы и,к сожалению,лишилась их ...( ночью плохо спала ,переживала из-за этого ,пока вчера кое-что не случилось . Я на руках с младшим сыном чуть не утонула . И знаете ,когда я вылезла из этого ,я совершенно точно поняла ,что все в этой жизни происходит не просто так , я поняла ,что из-за потери вещей ,пусть и дорогих тебе ,можно растраиваться ,но точно не убиваться от горя .Жизнь одна ,что-то уходит ,что-то приходит . Единственное ,что важно -это здоровье и наша жизнь . Я просто хочу всем пожелать удачи и везения ,берегите себя и ваших близких

– Единственное, что важно, – это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения , берегите себя и ваших близких, – обратилась к своим подписчикам в Instagram жена Юрия Жиркова.

Судя по видеоистории, которую сегодня выложила Инна на своей страничке, она уже в Москве. Прервался ли отпуск после неприятной ситуации в Испании или в планах и было возвращение в столицу в этих числах, непонятно.