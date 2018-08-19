Петербург простился со знатоком «Что? Где? Когда?» Михаилом Бассом

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-19T15:19:49+03:00

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Одному из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?», биологу Михаилу Бассу было всего 48. Знаток умер 12 августа в больнице Иерусалима, где проходил лечение от лимфомы. У Михаила Григорьевича остались супруга и маленькая дочка.

Сегодня в полдень на Литейном собрались несколько сотен человек. Родные и близкие пришли попрощаться с известным биологом в морг Мариинской больницы. Похороны Басса проходят в данный момент на кладбище Памяти жертв 9-го января.

На завтра, 20 августа, на девятый день смерти, наметили вечер памяти. Он состоится в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров», где преподавал Басс, в 18:00. Произнести добрые слова о Михаиле Григорьевиче придут его друзья, коллеги и ученики.

СПРАВКА «КП»:

Михаил Басс родился 12 июля 1970 года в Ленинграде. Свою яркую жизнь он посвятил исследованию птиц Петербурга и Ленобласти, но колесил в стремлении изучить орнитофауну по всей стране. Участвовал в тридцати экспедициях и походах, причем в половине выступал руководителем. Среди многочисленных работ Басса встречаются труды даже по молекулярной генетике.

В подачи Басса в Петербурге организовали городскую олимпиаду школьников по биологии. Преподавал в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» при Дворце творчества юных.

Знатоком стал в 1990-ом, играл в команде Блинова. Басс получил титул Бессмертного, который дает право остаться в клубе даже при поражении команды, и прилагающийся к нему красный пиджак, а также звание чемпиона мира в спортивной версии игры.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Михаила Григорьевича

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