2018-08-19T20:02:02+03:00
Общество

Жители Васильевского гонят волну на «Волну»

Советскую архитектурную форму, стоящую во дворах на Кораблестроителей, призывают убрать
Анна ПОСЛЯНОВА
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Чиновники вариант демонтажа не рассматривают. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»Чиновники вариант демонтажа не рассматривают. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»
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Жители дома №29 корпус 1 по улице Кораблестроителей и соседних многоэтажек разделились на два лагеря. Соседей «разлило» «Волной» – архитектурной формой, установленной здесь еще в советские времена в годы появления неподалеку одноименного кинотеатра. Один считают ее опасной для детей и просят демонтировать, другие выступают в защиту.

Обращение на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило еще в апреле. Петербурженка Мария призвала чиновников вывезти старую конструкцию и поставить вместо нее детскую площадку.

– Дети прыгают с «Волны» и получают травмы, рвут об нее одежду, – объяснила Мария. - К тому же, данная конструкция уродует наш двор и является дополнительным источником для складирования мусора: под нее бросают окурки, шприцы, бутылки. В 2017 году были демонтированы качели и балансир, а вместо них не установлены новые! Просим поставить в нашем дворе новые детские комплексы: качели, карусели, домики, горки, песочницы, веранды.

По мнению жителей, архитектурную форму не помешало бы подкрасить. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

По мнению жителей, архитектурную форму не помешало бы подкрасить. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

Ответ от Администрации Василеостровского района пришел в середине августа. И «Волну», и двор обследовали чиновники муниципального округа «Остров Декабристов». Резонно заметили, что «Волна» вовсе не игровое оборудование и что в пятнадцати метрах от нее есть нормальные детские объекты. Да и качели и балансир – это, согласно госту, небезопасно.

– Возможность демонтажа «Волны» и установки новой детской площадки будет рассматриваться, когда придет время ремонтировать имеющуюся детскую площадку, – объяснили в администрации. – И если будет финансирование.

Тем временем жители Васильевского принялись спорить. Один считают, что «Волна» – неприглядный пережиток прошлого, никакой ценности не представляющий. Другие предлагают подкрасить малую архитектурную форму, чтобы она перестала «уродовать двор».

– Тридцать лет уже «Волна» простояла – и никому не мешала, – негодуют третьи, ностальгируя. – Целые поколения детей и родителей не считали ее опасной.

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