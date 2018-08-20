В разгар лета в Петербурге запустили «Метелицу»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-08-20T13:57:08+03:00

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За последние несколько лет трамвайный парк Петербурга пополнился рядом абсолютно разных трамваев. Закрытие собственного производства привело в город несколько зарубежных производителей. Сейчас тест-драйв проходит белорусский состав «Штадлер - Минск».

Бело-голубой вагончик длиной чуть больше 26 метров курсирует в Красногвардейскои районе. Местные жители не нарадуются.

- У нас в районе нет выхода к метро, а трамваи здесь раньше только старые ходили, - вздыхает пенсионерка Ольга Ларионова. - Будем надеяться, что эти новенькие трамвайчики здесь приживутся.

Кстати, у этих трамваев есть своя «фишка». Так называемая система пассивной безопасности составов.

- Форма бампера сделана из энергопоглощающих материалов и в случае столкновения с пешеходом снижается вероятность тяжелых травм, - объяснили в «Горэлектротрансе». - А в случае ДТП с легковым авто бампер на вагон сохранит корпус и все остальные конструктивные элементы трамвая целыми.

В новых вагонах есть даже USB-розетки для зарядки мобильных устройств.Фото: Александр ГЛУЗ

Ступенек в трамвае нет - зато есть кондиционер и USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

- Главное, чтобы людям нравилось, - улыбается водитель СПб ГУП «Горэлектротранс» Александр Чесноков. – Я и мои коллеги уже в восторге от управления. Наша задача заключается только в том, чтобы задать режим и проконтролировать его выполнение.

Трамвай вместительнее своих «предшественников». По документам, может перевозить без малого 200 пассажиров. Но, как показывает практика, «утрамбоваться» в него в час–пик могут и больше.

Глупо было бы спрашивать, какой из этих трамваев вам нравится больше.Фото: Александр ГЛУЗ

В трамвайном парке надеются, что с появлением комфортабельных трамваев в Петербурге большинство автомобилистов все-таки будет отдавать предпочтение общественному транспорту.

- Это избавит город от пробок, - уверен начальник отдела перспективного развития службы технической политики СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрей Уланов.

Опытная эксплуатация «Метелицы» продлится три месяца. Закрепится ли она на петербургских улицах, решат по итогам испытаний.

ТАТЬЯНА БАРАНОВСКАЯ