Умер Михаил Бобров: Последнее интервью старейшего Почетного жителя Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-20T15:52:14+03:00

На 96-м году жизни умер «хранитель Петербурга» Михаил Бобров. Он ушел из жизни через неделю после юбилея

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Вечером 19 августа умер Почетный гражданин города, настоящая легенда Санкт-Петербурга, человек, считавшийся его «хранителем» - Михаил Бобров.

Чуть больше недели назад - 11 августа – его поздравляли с юбилеем. Правительственные телеграммы, письма, звонки. Сотни теплых слов. Конечно же, желали здоровья - самого крепкого. Михаил Михайлович свои 95 встречал в санатории. Он долго и тяжело болел, плохо слышал разговаривал уже с трудом. Но все равно старался быть бодр духом и приветлив.

- Я вас всех целую, вы мои самые любимые, - отвечал он на поздравления.

Исключением не стали и корреспонденты «Комсомолки». Мы тоже поздравили Михаила Михайловича. И было очень приятно услышать от него теплые слова в наш адрес. Увы, это был наш последний разговор…

ЧЕЛОВЕК НЕВЕРОЯТНОЙ ДУШИ

Все, кто знал Боброва лично, кому выпала возможность работать с ним или учиться у него отмечали: Михаил Михайлович человек необычайно душевный. Рядом с ним всегда было очень тепло и как-то светло. Он всегда пытался помочь, приободрить, поддержать. В том числе и своих студентов - последние четверть века Бобров возглавлял кафедру физкультуры в Гуманитарном университете Профсоюзов. Досконально вникал в проблему, старался в ней разобраться. Но за внешней мягкостью был жесткий стержень, невероятная сталь и пружина внутри.

Михаилу Боброву было 95 лет. Он умер через неделю после юбилея.Фото: Александр ГЛУЗ

- Я очень ценил его участие в Общественном совете, потом в Общественной палате, - вспоминает народный артист России. экс-глава Общественного совета Петербурга Николай Буров. - Он было очень мудр. Очень тонко чувствовал людей. Я никогда не слышал, чтобы он на кого-то кричал, с кем-то спорил. Но при этом он всегда умел отстоять свое мнение. Хотя самое больное для него было сделать кому-то другому больно. Человек сугубо военный, прошедший через все это, он был абсолютным пацифистом. И очень больно от того, что его больше с нами нет.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АЛЬПИНИСТ

Михаил Бобров человек невероятной судьбы. Сперва на его долю выпала служба в разведке, где он был ранен и отправлен в Кронштадтский госпиталь.

- Там я был три дня, - рассказывал Михаил Михайлович в интервью «КП». - Ничего не слышал. Не говорил, наверное, месяц с лишним. Больше! Месяца два! На третий день из Кронштадта нас вывезли в Ленинград, в Инженерный замок. В нем находился большой госпиталь. И вот в этом госпитале я приводил себя в порядок с помощью великого Джанелидзе.

А в госпитале его нашли друзья. И позвали в группу верхолазов – ведь альпинизмом Бобров занимался еще до войны, с 1939 года. Задача группы из четырех человек была замаскировать все блестящие доминанты города - шпили Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Инженерного замка, купол Исаакиевского собора, маковки Никольской церкви.

Альпинизмом Бобров занимался еще до войны, с 1939 года.

- Город начали прицельно бомбить, - вспоминал Бобров. – А шпили выдавали Ленинград противнику не только днем, но и ночью - они блестели от луны. Стало ясно, что нужно как-то скрыть эти ориентиры. Даже шла речь о том, чтобы их разобрать. Но в итоге решили обратиться к альпинистам.

Шпили укутывали мешковиной, купола перекрашивали. Спасли! Отстояли! Работали и по ночам, и во время бомбежки. Выжили не все.

- Весь город горит, наши тоже бомбят, - эта картина у легендарного альпиниста была как будто перед глазами. - Зенитки включаются. А ты сидишь наверху и думаешь: «Выстоим, победим!»

С тех пор Боброва считают хранителем и спасителем главных достопримечательностей города.

Затем был горно-стрелковый отряд. И Михаил Бобров еще раз – вместе с товарищами совершил подвиг - воевал с отборными частями немецкой дивизии «Эдельвейс», поднялся на Эльбрус и сбросил с вершины фашистский флаг.

ПРЕКРАСНЫЙ ТРЕНЕР

После войны Бобров окончил Краснознаменный военный институт физической культуры (ВИФИ), возглавлял кафедру физкультуры в Военной академии им. Можайского, затем в СПбГУ – там учил и Владимира Путина. Последние без малого четверть века руководил кафедрой физкультуры в Гуманитарном университете профсоюзов. Заслуженный тренер России, он стоял у истоков создания современного пятиборья. Был президентом Федерации современного пятиборья Петербурга и Ленинградской области, организатором крупных международных соревнований. Мастер спорта, арбитр международной категории – это все о нем.

А еще имя Боброва занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В 1999 году он стал старейшим альпинистом, покорившим Северный полюс. Тогда Михаилу Михайловичу было 75. Кроме того, он покорил Южный полюс, гору Аконкагуа, Килиманджаро, а на пике Косцюшко оставил свой автограф.

Владимир Путин рядом со своим преподавателем Михаилом Бобровым у трехмерной панорамы "Битва за Берлин". Фото: пресс-служба Кремля.

АКТЕР И КАСКАДЕР

Еще одна страница биографии связана с «Ленфильмом». В 80-х легендарный альпинист возглавлял там каскадерскую группу.

- Он воспитал несколько поколений талантливых альпинистов, обучал каскадеров «Ленфильма», снимался в кино и придумывал трюки, - рассказали на киностудии.

Так, Бобров сыграл Ивана Горина в фильме «Штормовое предупреждение». Был одним из каскадеров на съемках картины Сергея Бондарчука «Красные колокола».

- Мы с ним познакомились в 1986-м, - вспоминает Николай Буров. - На съемках фильма «Прорыв», для которых Михаил Михайлович предоставил свою черную «Волгу». Он ведь блестяще водил автомобиль. До сих пор помню, как он - человек намного старше меня - предложил подвезти меня после съемок до дома. Я начал отказываться, говорю, нам, наверное, не по пути. Так и выяснилось, что мы соседи - оба живем на Петроградской стороне. Практически бок о бок прожили порядка десяти лет. Встречались периодически по утрам на пробежке. И для меня было поразительным, что я делаю это, потому что надо, а он – с удовольствием! Очень больно и горько, что его нет больше с нами.

По предварительной информации, Михаила Боброва похоронят на Серафимовском кладбище. Дата и время сейчас уточняются.

«Комсомольская правда в Петербурге» выражает соболезнования родным и близким Михаила Михайловича.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:

- Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. - Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем. Михаила Михайловича Боброва больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Председатель Законодательного собрания ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:

- Ушел из жизни настоящий герой, защитник Ленинграда, выдающийся спортсмен, человек невероятного жизнелюбия, силы духа и душевной щедрости. Благодаря своим великим делам, поступкам и достижениям он еще при жизни стал легендой Северной столицы. Настоящий покоритель вершин, к 300-летию нашего города Михаил Бобров водрузил петербургский флаг на высочайших точках планеты. До последних лет активно занимался общественной деятельностью, пропагандой здорового образа жизни.

СКАЗАНО

«Любите свой город! Он самый красивый. Правда, нет краше города и нет нигде панорамы лучше, чем наша. Белые ночи, мосты, каналы. Самые счастливые люди - это те, кто здесь живет и работает»