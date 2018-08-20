Спасенный котик помог петербургскому Форрест Гампу собрать миллион рублей на лечение детей

СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-20T19:34:52+03:00

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ТРИДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ В ДЕНЬ

«Это свершилось! 70 дней в пути и наконец-то я на Эльбрусе!» - словами не описать эмоции 29-летнего волонтера Евгения Кутузова. Эту запись в соцсетях он оставил всего пару дней назад и выложил фото с высоты 4800 метров над уровнем моря. Но главная задача петербуржца - не преодолеть себя и покорить горы, а собрать средства детям с ДЦП.

Парень загорелся идеей благотворительности еще пять лет назад, когда познакомился с литовским пожарным Айдасом Ардзияускасом. Этот человек в 2013 году организовал забег в помощь своим коллегам, пострадавшим на работе. А наш российский Форрест Гамп пошел дальше: он задался целью собрать два с половиной миллиона рублей для троих конкретных ребятишек - Насти, Тимура и Вадима, больных ДЦП.

Волонтер из Петербурга вместе с котенком собирают деньги на лечение детей 00:00 00:00

Идея безумная, но она сработала. К этой акции было огромное внимание россиян. Путешественник, сравнивший себя с Бильбо Беггинсом, который собрался покорить гору Эребор, постоянно выкладывал видеоотчеты на своей страничке ВКонтакте. Стартовал Евгений в свой день рождения, 18 мая, от Литейного моста. За три месяца он прошел более двух тысяч километров, десятки городов и деревень. В день проходил по тридцать километров, на себе нес тяжелый рюкзак. Иногда ночевал на скамейках и просто в спальнике на обочинах дорог. Случалось всякое, даже ограбление. А где-то под Ростовом состоялась судьбоносная встреча, которая стала настоящей фишкой путешествия.

- На заправке я заметил котенка, который жалобно мяукал. Ну как оставить малыша одного в сырую погоду? - улыбается Евгений. - Я назвал его Мурлыкой, потому что он замурчал сразу же, как я взял его в руки. Решил, что этот парень будет моим попутчиком. Знаете, он оказался таким любителем путешествий. На плече у меня пятьдесят дней провел. И все ему интересно!

Котенка он назвал МурлыкойФото: СОЦСЕТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТУЛЕ

Но самое сложное, конечно, само восхождение. Евгений признался, что на пик он взобраться не смог, настигла горная болезнь.

- Тяжело, конечно! На высоте 4800 метров мне стало плохо, начались головные боли, общая слабость, появился страх высоты, но я все выдержал, за мной ведь дети, - говорит петербуржец.

Сейчас он на обратном пути домой. В Москве будет 5 сентября, как раз в День благотворительности, а оттуда побежит в Петербург. Финиширует на Дворцовой площади 21 сентября, в Международный день мира.

- Кстати, именно в этот день запланировано еще одно важное событие, - заинтриговал нас Евгений. - Мы с моей девушкой Машей хотим пойти в загс и подать заявление. Мы познакомились всего за месяц до начала марафона. Она приезжала ко мне несколько раз во время путешествия: очень меня поддерживала, делала массажи, обрабатывала раны, помогала с вещами. И вот в Туле, где я думал, будет наша последняя встреча перед Эльбрусом, я сделал ей предложение.

Евгений Кузнецов приобрел друга и спутницу жизниФото: СОЦСЕТИ

В самом начале у Кутузова была цель: собрать два с половиной миллиона. Пока удалось собрать только один. На эти деньги Тимур уже проходит реабилитацию. Осталось помочь Насте и Вадиму.

Реквизиты, куда можно присылать деньги, ищите по ссылке