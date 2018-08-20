2018-08-21T19:51:44+03:00
Афиша

Флешмоб «Дирижируй мной» состоялся в Санкт - Петербурге

Каждый горожанин смог попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Всего во флешмобе в качестве зрителей или импровизированного дирижера приняло участие свыше 100 человек.Всего во флешмобе в качестве зрителей или импровизированного дирижера приняло участие свыше 100 человек.
Изменить размер текста:

Флешмоб «Дирижируй мной» состоялся в Санкт - Петербурге 12 августа с 15:00 до 16:00 на пешеходном участке Большой Морской состоялся первый в России флешмоб «Дирижируй мной», где каждый горожанин смог попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов.

Флешмоб впервые прошел в Санкт-Петербурге, культурной столице России, при поддержке проекта «Русские Музыкальные Сезоны». Участие во флешмобе было бесплатным и направленным на популяризацию русской классической музыки.

Камерный оркестр, состоящий из 12 струнных инструментов, расположился под сводом арки Главного штаба. Место дирижера мог занять любой желающий. По взмаху палочки центр города наполнился звучанием менуэта Л. Боккерини, «Маленькой ночной серенады» В.А Моцарта и отрывком из «Свадьбы Фигаро».

Всего во флешмобе в качестве зрителей или импровизированного дирижера приняло участие свыше 100 человек. Организаторы акции – проект «Русские Музыкальные Сезоны» поясняют, что основная задача – напомнить о том, что классическая музыка современна, многогранна и таит в себе множество эмоций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге сиделка украла деньги у слепого инвалида
В заброшенном доме на Васильевском острове нашли труп в футболке с надписью «В Питере – пить»
Дрифтеры, устроившие гонки в центре Петербурга, сами уберут следы от шин на велодорожках
Два итальянца пострадали при обрушении лесов с арки Главного штаба в Петербурге
В Петербурге из-за сильного ветра закрыли городские парки и скверы
Петербургский депутат просит МВД создать «горячую линию» для жалоб на стритрейсеров
Выставка «Аллея российской славы» откроется в Петропавловской крепости
Комплекс фонтанов на Московской площади начали разбирать на ремонт
Стало известно, кто будет судить игру «Зенита» с «Мольде»
Михаила Боброва похоронят 23 августа на Серафимовском кладбище Петербурга
Игра «Зенита» с «Уралом» в Петербурге стала самой посещаемой в 4-м туре чемпионата
На «Беговой» отремонтировали первую пару траволаторов
"Зенит" знакомит болельщиков с норвежским "Мольде"
Присяга курсантов закроет движение на набережной Лейтенанта Шмидта
Премиальный внедорожник Range Rover сбил велосипедиста на Фонтанке
Правительство Петербурга создаст комиссию для похорон Михала Боброва
На трассе «Сортавала» разрешили ездить 110 километров в час
Полиция поймала водителя, который хотел увезти тело насмерть сбитого им человека
Подсветки нет, музыку отключили: фонтан на площади Ленина работает в статичном режиме
В Невском районе полиция поймала пьяных петербуржцев, ночью катавшихся на карусели
В Петербурге выбрали лучшие районы города за июль
Петербургских спасателей пересадят на мотоциклы за 3 миллиона рублей
Состояние здоровья актера из "Убойной силы" остается тяжелым
В «Крестах» охрана поймала квадрокоптер, несший заключенным мобильники и лекарства
У метро «Комендантский проспект» снесли незаконные ларьки и павильоны
Власти Петербурга «оздоровят» реку Новая, в которой массово гибли утки
Казанский футбольный клуб «Рубин» пожелал здоровья Кристиану Нобоа
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре с дождем
В 2018 году в Петербурге выпущено более 200 тысяч автомобилей