20 Авг. 18:19 2018-08-21T19:51:44+03:00

Всего во флешмобе в качестве зрителей или импровизированного дирижера приняло участие свыше 100 человек.

Каждый горожанин смог попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов

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Флешмоб «Дирижируй мной» состоялся в Санкт - Петербурге 12 августа с 15:00 до 16:00 на пешеходном участке Большой Морской состоялся первый в России флешмоб «Дирижируй мной», где каждый горожанин смог попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов.

Флешмоб впервые прошел в Санкт-Петербурге, культурной столице России, при поддержке проекта «Русские Музыкальные Сезоны». Участие во флешмобе было бесплатным и направленным на популяризацию русской классической музыки.

Камерный оркестр, состоящий из 12 струнных инструментов, расположился под сводом арки Главного штаба. Место дирижера мог занять любой желающий. По взмаху палочки центр города наполнился звучанием менуэта Л. Боккерини, «Маленькой ночной серенады» В.А Моцарта и отрывком из «Свадьбы Фигаро».

Всего во флешмобе в качестве зрителей или импровизированного дирижера приняло участие свыше 100 человек. Организаторы акции – проект «Русские Музыкальные Сезоны» поясняют, что основная задача – напомнить о том, что классическая музыка современна, многогранна и таит в себе множество эмоций.