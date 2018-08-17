2018-08-17T11:20:22+03:00
Общество

Больше дорог, меньше новостроек: Власти Ленобласти попытаются вывести Всеволожский район из транспортного коллапса

Для Мурина построят обход, для Нового Девяткина – трассу-перемычку
Анна ПОСЛЯНОВА
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Главная задача - сдержать темпы строительства жильяГлавная задача - сдержать темпы строительства жильяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Губернатор Ленобласти лично прочувствовал все тяготы автомобилистов поселков Всеволожского района: рабочая поездка Александра Дрозденко охватила самые «горячие» точки – Мурино, Новое Девяткино, Кудрово, Бугры.

Итогом выезда стало логичное решение – строить меньше жилья. Правда, как чиновникам повлиять на застройщиков и не нарушить закон, пока не придумали.

– Нам необходимо развивать не только территории, прилегающие к Петербургу: в Ленинградской области есть Гатчинcкий, Выборгский, Кингисеппский и другие районы, где требуется строительство социальных и инфраструктурных объектов, благоустройство населенных пунктов, – констатировал губернатор.

В прошлом году в Ленобласти сдали 2,6 миллиона квадратных метров жилья. За первые полгода 2018-го ввели уже 1,7 миллиона «квадратов». Словом, темпы растут. Причем именно из-за ударных сроков строительства под Всеволожском регион в несколько раз увеличил расходы на содержание садиков и школ: на зарплаты, на «коммуналку». Так, садов в районе за последние шесть лет их ввели около шестидесяти.

Но с тем, что уже понастроили, делать что-то надо. Острее всего дорожная ситуация в Мурине. До конца года выберут подрядчика, который построит первую очередь транспортного обхода поселка в створе Гражданского проспекта. Новая «артерия» избавит жителей Мурина от транзитного транспорта.

– Сейчас подрядная организация, строящая развязку, приступила к выносу инженерных сетей с внутренней стороны КАДа, – отметил Дрозденко. – Рассчитываем, что строительству посодействуют застройщики, работающие здесь, и федеральный бюджет.

Весь обход обойдется примерно в восемь миллиардов рублей. Основу обхода – развязку с кольцевой, которая будет стоить 775 миллионов, – возведут к середине 2020-го.

А вот Новое Девяткино вздохнет легче уже в сентябре: через месяц там откроется дорога между Арсенальной улицей и Токсовским шоссе. Двухполосная трасса длиной всего двести метров выведет транспортный поток за пределы микрорайона, от чего выиграют и пешеходы, и автомобилисты, и строители.

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