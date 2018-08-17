В Санкт-Петербурге пройдет Boat Show 2018

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-17T13:48:28+03:00

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С 6 по 8 сентября в Петербурге состоится 5-я выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show 2018. За прошедшие годы boat-show прочно закрепилось в календаре российских отраслевых выставок. Кроме того, SPIBS позволяет информационно подготовиться к череде европейских осенних яхтенных показов.

Сегодня SPIBS - единственная в Морской столице России специализированная выставка такого масштаба. С каждым годом увеличивается число экспонентов и партнеров, растет флот. В этом году свое участие уже подтвердили более 30 компаний, которые продемонстрируют свыше 50 яхт. Некоторые модели покажут в России впервые. На воде у причалов яхт-клуба вас будут ждать катера и яхты зарубежных и отечественных производителей.

Тот, кто уже решился стать судовладельцем, сможет найти здесь бюджетные предложения из наличия, либо заключить контракт на строительство более крупной лодки к следующему сезону. Те же, кто еще не готов вступить в пестрое яхтенное сообщество, вряд ли откажутся побродить по палубам яхт, посидеть за штурвалом, выйти с опытными капитанами на морской простор и поучаствовать в тест-драйвах.

По традиции, выставка SPIBS не разочарует посетителей. Гостей ждет множество развлекательных мероприятий.

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