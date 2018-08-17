2018-08-17T17:29:49+03:00
Общество

Банк «Возрождение» и компания «ЛП» предлагают ипотеку по ставке 5,5%

Первоначальный взнос - от 10% (от 30% - при ипотеке по двум документам), срок кредитования – до 30 лет
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Банк «Возрождение» и компания «ЛП» предлагают ипотеку по ставке 5,5%. Фото: Банк «Возрождение» (ПАО)Банк «Возрождение» и компания «ЛП» предлагают ипотеку по ставке 5,5%. Фото: Банк «Возрождение» (ПАО)
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Банк «Возрождение» и компания «ЛП» запускают ипотечную программу на приобретение квартир в новостройках Санкт-Петербурга по сниженной ставке 5,5%, а также экспресс-ипотеку всего по двум документам.

В рамках совместной программы специальная ставка 5,5% на новостройки действует в течение льготного периода 12 месяцев и 9,2% – после окончания льготного периода. Сумма кредита составляет от 300 тыс. до 30 млн рублей, первоначальный взнос – от 10 до 80%. Срок кредитования – до 30 лет.

Кроме того, для клиентов банка «Возрождение» и компании «ЛП» доступна экспресс-ипотека по двум документам на покупку квартиры в новостройке. Первоначальный взнос составляет от 30 до 80%, срок кредитования – до 30 лет. Специальная ставка 5,5% на новостройки действует в течение льготного периода 12 месяцев и 9,4% – после окончания льготного периода. Сумма кредита составляет от 300 тыс. до 10 млн рублей при первоначальном взносе от 40% и до 5 млн рублей – при первоначальном взносе от 30%.

Ипотеку в рамках акции можно оформить на квартиры в жилом комплексе компании «ЛП» «Лондон Парк» в экологически чистом Выборгском районе Санкт-Петербурга. Комплекс имеет отличную транспортную инфраструктуру, в шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники и парки. ЖК включает порядка 30 кирпично-монолитных корпусов высотой 21-28 этажей. В комплексе представлен широкий выбор квартир, начиная от небольшой квартиры-студии и заканчивая просторными четырехкомнатными квартирами.

СПРАВКА

Компания «ЛП» входит в один из крупнейших в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе строительно-инвестиционных холдингов – «Л1», который занимает лидирующие позиции на строительном рынке региона.

Узнать подробную информацию об ипотечных программах банка «Возрождение» можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» - «Кредиты» - «Покупка недвижимости» и по телефонам 8 800 755-00-05, (812) 331-54-33 доб. 502, доб. 504, доб. 507, доб. 508.

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