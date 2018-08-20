21 августа стартует международный форум «Армия-2018»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-20T12:07:44+03:00

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Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Впервые в 2018 году одновременно с Форумом состоится «Неделя национальной безопасности-2018», в которой примут участие федеральные органы исполнительной власти – Росгвардия, Пограничная служба ФСБ России, МВД России, МЧС России, Минкомсвязи России, Минздрав России, Минстрой России, Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минтранс России, Минэнерго России, Росатом, Минприроды России, а также ведущие отечественные предприятия и организации, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности, предотвращением и ликвидацией последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечением безопасности государственной границы и другими стратегическими национальными приоритетами, определенными Стратегией национальной безопасности Российской Федерации.

Форум «Армия-2018» помимо основной экспозиции включает в себя специальные проекты – Международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2018» и специализированную экспозицию «Инновационный клуб».

Кроме того, в рамках Форума участникам и гостям мероприятия будет предложена масштабная научно-деловая программа, объединяющая более 140 проектов различных форматов по основным тематическим направлениям Форума. Зрелищным и ярким событием станет и демонстрационная программа Форума, демонстрирующая мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

Одна из целей Форума - стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Эти идеи созвучны стратегическим целям всероссийского аналитического журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии», выступившего информационным партнером Форума «Армия-2018». Журнал зарекомендовал себя как один из самых читаемых и цитируемых в оборонной отрасли.

- В этом году журналу исполняется 10 лет, и сегодня мы занимает экспертную нишу по многим проблемам отрасли, - комментирует издатель и главный редактор журнала Александра Григоренко. - В 2017 году стали издавать и печатную англоязычную версию журнала, нацеленную на эффективную рекламу российской оборонной промышленности в странах дальнего зарубежья. Печатная версия – репрезентативна и эмоциональна, а онлайн – удобна и утилитарна. У нас сильная онлайн версия на двух языках - это новости, аналитика, консалтинг.

Несколько лет подряд журнал в партнерстве с агентством «Дифанс Медиа» организует всероссийские отраслевые конференции по гособоронзаказу, собирающие руководящий состав предприятий отрасли со всей России. Спикерами конференций выступают представители ФАС, Министерства обороны, Федерального казначейства, «АСТ ГОЗ» и других заинтересованных ведомств.

Экспоненты и гости Форума «Армия-2018» смогут узнать тенденции и последние новости отрасли, посетив стенд журнала в павильоне А (номер стенда 1F2-5), который вновь удивит своим нетривиальным оформлением.

Дополнительная информация для СМИ: press@dfnc.ru