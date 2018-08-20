Не стало Михаила Боброва: умер «хранитель Петербурга», маскировавший шпили соборов в годы войны,

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-20T12:47:12+03:00

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Тяжелая утрата для Петербурга - 19 августа вечером не стало Почетного гражданина, настоящей легенды города, человека, считавшегося «хранителем Петербурга». На 96-м году жизни умер Михаил Бобров.

С юбилеем его поздравляли чуть больше недели назад - 11 августа. Конечно же, желали здоровья - самого крепкого. Михаил Михайлович долго и тяжело болел, плохо слышал разговаривал уже с трудом. Но все равно старался быть бодр духом и приветлив.

- Я вас всех целую, вы мои самые любимые, - отвечал он на поздравления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/534137" frameborder="0"></iframe> О Великой Отечественной войне и блокаде рассказывает Михаил Бобров.Съемка - Александр ГЛУЗАлександр ГЛУЗ, Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Все, кто знал Боброва лично, кому выпала возможность работать с ним или учиться у него отмечали: Михаил Михайлович человек необычайно душевный. Рядом с ним всегда было очень тепло. Он всегда пытался помочь, приободрить, поддержать. В том числе и своих студентов - последние четверть века Бобров возглавлял кафедру физкультуры в Гуманитарном университете Профсоюзов. Досконально вникал в проблему, старался в ней разобраться. И если обешал что-то, то всегда держал свое слово.

- Мы с ним познакомились в 1986-м, - вспоминает народный артист России. экс-глава Общественного совета Петербурга Николай Буров. - На съемках фильма «Прорыв», для которых Михаил Михайлович предоставил свою черную «Волгу».Он ведь блестяще водил автомобиль. И возглавлял каскадерскую группу на «Ленфильме». До сих пор помню, как он - человек намного старше меня - предложил подвезти меня после съемок до дома. Я начал отказываться, говорю, нам наверное, не по пути. Так и выяснилось, что мы соседи - оба живем на Петроградской стороне. Практически бок о бок прожили порядка десяти лет.

Николай Витальевич тоже запомнил Боброва, как мягкого и теплого человека, но при этом с невероятной сталью и пружиной внутри.

- Я очень ценил его участие в Общественном совете, потом в Общественной палате, - вспоминает Буров. - Он было очень мудр. И при этом самое больное для него было сделать кому-то другому больно. Человек сугубо военный, прошедший через все это он был абсолютным пацифистом.И очень больно от того, что его больше с нами нет.

- Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести, - сказано в соболезновании губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. - Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем.

Градоначальник напомнил, что выпало на долю Боброва.

- Михаилу Михайловичу довелось служить в разведке и в горно-стрелковом отряде, - говорит Полтавченко. - Во время блокады Ленинграда он помог сохранить его красоту, вместе с друзьями-альпинистами маскируя золотые купола и шпили северной столицы. В послевоенные годы он внес огромный вклад в развитие спорта, воспитал немало талантливых учеников. Михаила Михайловича Боброва больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свои соболезнования высказал и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Ушел из жизни настоящий герой, защитник Ленинграда, выдающийся спортсмен, человек невероятного жизнелюбия, силы духа и душевной щедрости, - сказано в обращении. - Благодаря своим великим делам, поступкам и достижениям он еще при жизни стал легендой Северной столицы.

Кстати, Михаил Бобров не просто легенда, а еще и человек, который в 1999 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший покоритель Северного полюса. Альпинизм был его жизнью.

- Настоящий покоритель вершин, к 300-летию нашего города Михаил Бобров водрузил петербургский флаг на высочайших точках планеты, - говорит Макаров. - В 76 лет он участвовал в экспедиции на Северный полюс. До последних лет активно занимался общественной деятельностью, пропагандой здорового образа жизни.

Михаил Михайлович всю жизнь покорял вершины

ДОСЛОВНО

- Город начали прицельно бомбить. Доминанты выдавали Ленинград противнику не только днем, но и ночью - они блестели от луны. Однажды наши разведчики притащили офицеров-артиллеристов, которые стреляли по городу. При них обнаружили карты, на которых были указаны все наши доминанты. Мало того, еще и с точным расстоянием до них. Поэтому проблем с ориентирами у немцев не было. Стало ясно, что нужно как-то скрыть эти ориентиры.

....

- Поначалу мы дома ночевали. А потом сил возвращаться не было, прямо в Петропавловском соборе спали, где царевич Алексей похоронен. Притащили матрас большой, положили. Сделали утепление из досок, в углу поставили печку-буржуечку. Там и ночевали. Днем город обстреливали. Поэтому днем мы отсыпались, а ночью выходили. Весь город горит, наши тоже бомбят. Зенитки включаются. А ты сидишь наверху и думаешь: «Выстоим, победим!» Удивительная вещь! Как нам нужно гордиться этим городом! А некоторые молодые ребята ничего не знают, не видят, не читают. А ведь в это надо окунуться. (читайте дальше)

СКАЗАНО

«Любите свой город! Он самый красивый. Правда, нет краше города и нет нигде панорамы лучше, чем наша. Белые ночи, мосты, каналы. Самые счастливые люди - это те, кто здесь живет и работает».

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде. С 1939-го занимается альпинизмом. Профессор, автор более шестидесяти научных работ. Действительный член Академии туризма, заслуженный тренер России, мастер спорта, арбитр международной категории. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире покоритель Северного полюса - в 1999 году. Во время работы в Университете, принимал участие в спортивном воспитании Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах входил в бригаду верхолазов по маскировке высотных доминант Ленинграда. Служил на Ленинградском фронте разведчиком.

Староста Гильдии почетных граждан Санкт-Петербурга.

«Комсомольская правда в Петербурге» выражает соболезнования родным и близким Михаила Михайловича

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