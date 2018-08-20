Альпинист, выживший в горах Пакистана: Должен ли я был спуститься и поискать пропавшего друга? У меня были такие мысли

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-20T12:44:12+03:00

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Эта история через несколько лет вполне может лечь в основу остросюжетного фильма. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. Без сотовой связи и помощи извне. С осознанием того, что где-то внизу лежит тело твоего коллеги, который сорвался с горы. Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 хотели снять фильм «Невозможное - не навсегда». Но съемки закончились тргедией. И теперь альпинист решился рассказать, как пережил смерть своего коллеги и почему не смог его спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/662614" frameborder="0"></iframe> Неделя на шоколадке.Он просидел в горах целую неделю. Один. Без связи. В промозглом холоде. С половиной шоколадки... Он верил, что его найдут. И его нашли!

- Там был склон снежно-ледовый, который заканчивался скальной стенкой, - рассказал Сергей Гуков сайту альпинистов Mountain.ru. - Сергей ушел вниз на стену. Больше я его не видел. Страховочная веревка закончилась, я крикнул, что веревка вся. Не помню, как долго я стоял на станции, ожидая команды от Сергея. По веревкам было неясно, свободны они или нет. Сергей часто уходил почти на всю веревку. Кричал, что есть сил, но ответа не поступало. «Возможно, не слышно из-за перегиба (изгиб рельефа местности - прим.ред.)», - думал я. Доехав до перегиба, увидел, что Сергея нет. А теперь о том самом выборе. Обязан ли я был спуститься вниз и поискать Сергея? Да, у меня были такие мысли. У меня было много мыслей на тот момент в голове.

Александр получил обморожение и сейчас находится в больнице Фото: Армия Пакистана

По словам Александра, увидеть, куда упал Сергея, он не мог.

- Стенка заканчивалась метров через пять, далее был опять снежный склон, который просматривался очень далеко, до самого низа, - пояснил Гуков. - Сергея нигде не было видно. Возможно, он мог упасть со следующей стенки и остаться там.

Александра спасли военные Пакистана Фото: Армия Пакистана

После смерти друга Александр спустился чуть ниже на один из камней, на котором он неделю ждал спасателей. Подробный рассказ приводит форум альпинистов mountain.ru.

Напомним, что 25 июля друзьям Гукова пришел сигнал SOS: «Серега улетел. Я вишу на стене без снаряжения». «Мне нужна помощь». «Меня нужно эвакуировать». Сергей Глазунов сорвался с горы и погиб. Сам же Александр остался без снаряжения и застрял на высоте, с которой выбраться без специальной техники невозможно. В это же время друзья альпиниста занялись спасательной операцией. Гукову незадолго до этого делали заброску с едой и газовой горелкой. Это его и спасло.

Вершина Латок-1Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Я уже не надеялся, что меня спасут, хотел одно – чтобы обо мне не забыли, - признавался Александр своим друзьям. – У меня начались галлюцинации. Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 за год до этого. Мне казалось, что мы сидим с ним вдвоем и едим пельмени.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

На какие средства велась спасательная операция?

- Сначала расходы покрывала страховка Саши, - поясняет Анна Пиунова. - Но она быстро закончилась. Тогда мы на нашем сайте альпинистов организовали сбор денег. За день набежал миллион рублей. Один час полета вертолета нам обходился в три с половиной тысячи долларов. Они вылетали иногда по нескольку раз в день. В конце концов деньги даже остались. Эту сумму мы поделим между Александром, чтобы у него были средства на лечение, и семьей погибшего Сергея.

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«Невозможное – не навсегда». Фильм с таким названием хотели снять российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов. Но кинокартина быстро превратилась в реалити-шоу «Остаться в живых». Один альпинист во время восхождения погиб, а второй неделю был на грани смерти. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. Без сотовой связи и помощи извне. С переживаниями о смерти друга. Но турист из Петербурга Александр Гуков выжил. «Комсомолка» выяснила, как альпинист прожил неделю заточения в снежном плену. (подробности)