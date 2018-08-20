2018-08-20T18:27:57+03:00
Общество

В Петербурге появился памятник первым летчикам России

Архитектурная композиция из двух самолетов-«кукурузников» украсила сквер Генерала Селезнева
Анна ПОСЛЯНОВА
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Мемориал поможет сохранить память о героических покорителях воздушной стихииМемориал поможет сохранить память о героических покорителях воздушной стихииФото: Предоставлено организаторами
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Накануне Дня Воздушного флота, который в этом году отметили 19 августа, в сквере Генерала Селезнева открыли памятник «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома». Архитектор Валентин Федоренко увековечил пару бипланов У-2 – самых массовых самолетов в мире, прославленных в кинофильме «Небесный тихоход» и в народе ласково прозванных «кукурузниками».

Открывали легендарную двойку под военные песни Фото: Предоставлено организаторами

Открывали легендарную двойку под военные песниФото: Предоставлено организаторами

– Мы долго думали, какой летательный аппарат выбрать для мемориала, – сказал на открытии глава Приморского района Петербурга Николай Цед. – И пришли к выводу, что У-2, впоследствии По-2 в честь конструктора Поликарпова, сочетает в себе все традиции первых летательных аппаратов.

На боку одного самолета красуется цифра «двадцать», на другом – «восемнадцать».

– Символично! – хвалят памятник местные. – Сразу понятно, в каком году установили.

В полет пару бипланов провожали песнями и танцами Фото: Предоставлено организаторами

В полет пару бипланов провожали песнями и танцамиФото: Предоставлено организаторами

Место выбрали неслучайно: именно в Приморскомрайоне был построен первый отечественный аэродром – Комендантский. Здесь российские воздухоплаватели впервые поднимались в небо. Здесь работали многочисленные авиационные заводы, где трудились конструкторыСикорский, Яковлев, Туполев, Ильюшин. Только У-2здесь выпустили более двенадцати тысяч штук, и многие из них помогли победить в Великой Отечественной.

– Авиационное прошлое ощущается в названиях улиц. Первый полет, первая авиакатастрофа – гибель Мациевича, которая побудила Котельникова изобрести первый ранцевый парашют, – напомнил председатель Комитета по транспорту, в прошлом – борец за авиационную безопасность, Александр Головин. – А сегодня жить без самолетов просто невозможно.

Открывали легендарную двойку под военные песни Фото: Предоставлено организаторами

Открывали легендарную двойку под военные песниФото: Предоставлено организаторами

На «воздушную» композицию бюджетные средства не тратили: все работы выполнили по инициативе и при поддержке Группы «Эталон».

– Чем дальше уходит время окончания Великой Отечественной войны, тем меньше становится очевидцев той истории. И тем сильнее, как это ни грустно, стирается память о тех событиях у молодых, – отметил Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков. – Восстанавливать ее помогают такие монументы. Мы не забудем о тех, кто развивал самолетостроение и героически сражался за Победу, чтобы сегодня мы жили в мире.

Памятник смог появиться только благодаря союзу города, района и бизнеса Фото: Предоставлено организаторами

Памятник смог появиться только благодаря союзу города, района и бизнесаФото: Предоставлено организаторами

Пара «кукурузников» взмыла ввысь под военные песни и звуки духового оркестра. Вокруг собрались жители района с шариками в руках, синими, как небо.

– Приятно стоять в окружении однополчан на земле, с которой века с лишним назад взлетел первый российский пилот, – сказал генеральный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина, который прослужил военным летчиком больше двадцати лет. – Спасибо правительству за то, что нашли место для этого памятника. Эти самолеты будут всегда на взлете, как и наш район, наш город.

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