Курбам байрам 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция из соборной мечети.

СЕГОДНЯ 07:13 2018-08-21T07:34:59+03:00

В полночь 21 августа мусульмане отмечают главный праздник - Курбам байрам 2018. В Санкт-Петербурге основные мероприятия пройдут в Соборной мечети и на соседних улицах

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Утром 21 августа мусульмане Петербурга соберутся на намаз у двух крупнейших городских мечетей: это Соборная мечеть на Кронверкском проспекте и Коломяжская мечеть на Парашютной улице. Ожидается, что мусульманский праздник жертвоприношения, даты которого привязаны к Лунному календарю, посетят тысячи человек.

Из-за празднования Курбан-байрама 2018 в Санкт-Петербурге даже изменится движение общественного транспорта. Трамваи №6 поедет от улицы Кораблестроителей до 19-й линии В.О., «сороковой» – от Тихорецкого проспекта до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Б. Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице до конечной станции на площади Ленина. А до 10 утра 21 августа движение автомобилей до 10.00 по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также по Крестьянскому и Конному переулкам и вовсе будет перекрыто.

- Закалывание жертвенных животных в общественных местах строго запрещается, -предупреждает Духовное управление мусульман Петербурга. - Для закалывания животных в этом году выделено три месте - это промзона в деревне Новосергеевка, КСБ «Колтуши» (ул. Токкари, 16) и деревня Малое Карлино.