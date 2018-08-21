Курбам байрам 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция из Соборной мечети
Утром 21 августа мусульмане Петербурга соберутся на намаз у двух крупнейших городских мечетей: это Соборная мечеть на Кронверкском проспекте и Коломяжская мечеть на Парашютной улице. Ожидается, что мусульманский праздник жертвоприношения, даты которого привязаны к Лунному календарю, посетят тысячи человек.
Из-за празднования Курбан-байрама 2018 в Санкт-Петербурге даже изменится движение общественного транспорта. Трамваи №6 поедет от улицы Кораблестроителей до 19-й линии В.О., «сороковой» – от Тихорецкого проспекта до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Б. Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице до конечной станции на площади Ленина. А до 10 утра 21 августа движение автомобилей до 10.00 по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также по Крестьянскому и Конному переулкам и вовсе будет перекрыто.
- Закалывание жертвенных животных в общественных местах строго запрещается, -предупреждает Духовное управление мусульман Петербурга. - Для закалывания животных в этом году выделено три месте - это промзона в деревне Новосергеевка, КСБ «Колтуши» (ул. Токкари, 16) и деревня Малое Карлино.
Курбам байрам 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция из соборной мечети.