Жена Жиркова подарила мужу на 35-летие бритву

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-21T11:11:54+03:00

Девушка пояснила, что главное не подарок, а внимание

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Жена футболиста питерского «Зенита» Инна Жиркова рассказала своим подписчикам в «Инстаграм», как их семья отпраздновала день рождения Юрия. Сначала она выложила видео из «Сапсана», на котором парочка отправилась из Санкт-Петербурга в Москву.

- Вот так день рождения мужа празднуем, - говорит Инна, показывая вагон. - Зато Юре подарили первый подарок.

Этим презентом оказалась сувенирная тарелка в память о поездке на первом высокоскоростном поезде в России. Инна не стала скрывать и о том, что она сама преподнесла мужу.

- Я на 35 лет подарила электрическую бритву. Ну, а что? Главное внимание, - ответила Инна.

Основное застолье состоялось в столичном ресторане на крыше Москва-сити, где собрались только самые близкие друзья семьи. Подписчики Инны тут же обратили внимание на внешний вид футболиста.

- Такой юбилей, а он в футболке какой-то непонятной! - написала одна из подписчиц.

- Хоть бы Юрке рубашку подарили… - ерничал другой пользователь.

На дне рождения Жиркова побывала и экс-жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. К слову, Юрий крестный отец ее дочери.

- Когда-то я просто приехала к вам на день рождения детей в Москву на несколько дней, и вот уже пошел шестой год как мы с детьми тут живем. С днем рождения Юра! С днем рождения мужа, моя девочка, моя Иннуся, - написала Юлия Барановская.