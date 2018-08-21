2018-08-21T11:36:58+03:00
Общество

Трое детей беженки из Сирии, пострадавшей от разрыва снаряда, получили российское гражданство

С начала учебного года сыновья и дочь Ирины Баракат пойдут в школу в Петербурге
Роман ЛЯЛИН
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Дети Ирины Баракат пойдут в российскую школуДети Ирины Баракат пойдут в российскую школуФото: Роман ЛЯЛИН
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Семья беженки из Сирии Ирины Баракат окончательно разместилась в Санкт-Петербурге. Два года назад Ирина даже и мечтать не могла о таком счастье. На родине мать троих детей закрыла своих малышей от взрыва. У старшего сына осколком раздробило ногу. Другие дети не пострадали. Ирина провела в коме 5 дней. Очнувшись, она поняла, что у нее нет правой руки и ноги. В больнице Сирии женщину предупредили, что не смогут оказать нужное лечение. Тогда Ирина и обратилась за помощью в Россию.

Беженка из Сирии попала в военно-медицинский госпиталь Петербурга два года назад. А вся ее семья осталась на родине. Родственники не могли приехать в страну из-за бюрократических проволочек. Тогда Ирина и обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Глава государства пообещал помочь. И вскоре Ирина получила российское гражданство. А сотрудники Минобороны РФ перевезли троих детей и мужа Баракат в Россию.

Детей Ирины Баракат привезли в Россию сотрудники Минобороны РФ Фото: Роман ЛЯЛИН

Детей Ирины Баракат привезли в Россию сотрудники Минобороны РФФото: Роман ЛЯЛИН

- Внутри меня все дрожит, - призналась растроганная Ирина во время встречи с детьми. - Такое ощущение, что если еще раз мои малыши дотронутся до меня, я разрыдаюсь. Я очень рада. Я благодарна президенту за то, что он мне дал возможность увидеть детей и мужа! Ребята стали такими большими!

Сейчас Ирина продолжает оставаться в реабилитационном центре для инвалидов. Местные врачи подбирают для Баракат подходящие протезы. Ну а семья женщины сейчас живет на съемной квартире и готовится к первому для них учебному году в России.

Ирина работала в Сирии учителем

Ирина работала в Сирии учителем

- Мои дети получили российское гражданство, - радостно поделилась с «КП-Петербург» Ирина Баракат. – Все трое! Мы уже записали их в школу в Петербурге. С начала учебного года они приступят к занятиям. Старшие у меня пойдут в 10 и 8 класс. А младшую дочку взяли только во 2 класс. Она еще не очень хорошо говорит по-русски.

Супругу Ирины пока не дали российское гражданство. Сейчас фармацевт из Сирии ищет себе в Петербурге работу.

- Квартиру мы снимаем за 22 тысячи рублей, пока хватает денег, которые муж подкопил в Сирии, - объясняет Ирина. - Супругу сначала дадут статус беженца, потом разрешение на временное проживание, а через несколько лет вид на жительство. С работой все сложнее. Нужна хорошая зарплата. Нам ведь нужно детей еще в школу одевать и за квартиру платить.

Дети Ирины приступят к учебы в начале сентября Фото: Роман ЛЯЛИН

Дети Ирины приступят к учебы в начале сентябряФото: Роман ЛЯЛИН

Сейчас семья Ирины заканчивает последние приготовления к школе. Дети уже не могут дождаться, когда впервые сядут за парты в своем новом классе.

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Встреча украинки Ирины Баракат с семьей состоялась в Санкт-Петербурге 29 июня.Роман ЛЯЛИН

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