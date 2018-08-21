«Велодорожка выжжена покрышками»: Дрифтеры на суперкарах изуродовали дорогу в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-21T13:36:25+03:00

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Рев моторов, жженая резина. Дорогие гиперкары на фоне старинных зданий Петербурга - Михайловского замка и набережной Фонтанки. Да уж, ролик, появившийся в Сети, получился очень эффектным. Любители гонок сразу узнали, кто был за рулем машин, которые стоят сотни тысяч евро. Дрифтовал на улицах города известный в Петербурге пилот Сергей Кабаргин и еще один спортсмен Аркадий Цареградцев.

Правда, жители Северной столицы не стали восторгаться этими героями, а наоборот, возмутились, обвинив гонщиков в том, что после их «покатушек» исчезло покрытие велодорожек в центре города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665183" frameborder="0"></iframe> В центре Петербурга дрифтеры погоняли на полмиллиона рублей.

- Велодорожка от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста буквально выжжена покрышками гонщиков, - пишут горожане в соцсетях. – И что теперь? Как будто все равно, что будет после них! Кто будет восстанавливать?

Сами гонщики и авторы идеи объяснили, что эти гонки - никакое не хулиганство, ведь снимали ролик абсолютно легально.

johnny___dope Гонки дрифтеров в центре Санкт-Петербурга

- Мы приложили массу усилий для того, чтобы реализовать этот проект, готовились 3 месяца, согласовывали со всеми службами, на месте у нас дежурили МЧС, полиция, скорая и специальные маршалы, которые следили за безопасностью, - рассказывает организатор съемок и продюссер Игорь Жилкин. - Всего было задействовано 25 человек, можете себе представить какой масштаб! В 2015 году мы уже снимали дрифт в центре города, тогда делали это впервые. Сейчас решили сделать видео на высшем уровне, чтобы демонстрировать ролик на международных соревнованиях и показать им там за границей, какой красивый Санкт-Петербург, и что тут вообще-то умеют дрифтовать.

Игорь рассказал, что съемки планировали закончить одним днем, однако погода помешала. Из-за дождя пришлось перенести работу еще и на эти на выходные.

- Специально выбираем утренние часы, когда город еще спит, чтобы никому не мешать, - продолжает Игорь. - Кроме того, мы заранее выставили информационные щиты о перекрытии дорог, даже вышли на Яндекс, чтобы в картах навигаторы показывали водителям пути объезда. А еще я лично ходил к жителям ближаших к нашей трассе домов и рассказывал, что тут будет твориться. Дорогие петербуржцы, мы вас уважаем, очень любим родной город, ну уж простите нам эти велодорожки, поверьте, мы делаем хорошее дело! Хотим, чтобы и весь мир влюбился в Санкт-Петербург.

Пользователи соцсетей обвинили гонщиков в том, что они испортили велодорожкиФото: Олег ЗОЛОТО

А каков ущерб? По примерным подсчетам, больше полумиллиона рублей. Простая арифметика: длина велодорожки 257 метров. Разметка стоит 2,5 тысяч рублей за метр. Восстановление разметки обойдется дрифтерам в 640 тысяч.