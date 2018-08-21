В пруды Таврического сада вернулись утки

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-21T13:25:05+03:00

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Месяц назад в Петербурге царствовала настоящая жара. Но долгожданное лето тогда омрачила массовая гибель уток в водоемах. В течение нескольких недель петербуржцы наблюдали неприятную картину: тушки птиц сначала обнаружили в реке Новая в Кировском районе, потом в Красногвардейском районе – в ручье Горелом, неподалеку от станции Ржевка. Затем печальная участь постигла и уточек в самом центре города. Пруды Таврического сада позеленели и стали источать неприятный запах.

Такую картину наблюдали горожане пару недель назад. Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

После того как горожане забили тревогу и в Комитете по природопользованию, и в Росприроднадзоре отреагировали на проблему. В начале августа специалисты выяснили причину гибели птиц. Виной всему стали смертельно опасные для пернатых сине-зеленые водоросли. Но к концу лета экологическое бедствие, кажется, стало отступать.

– Спустя две недели после нашего клича, который мгновенно разошелся по интернету, ситуация кардинально изменилась в положительную сторону. Была включена и впоследствии усилена подача воды, а над очисткой водоемов трудились машины-амфибии, – рассказывают общественники.

Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

Самая радостная весть – утки снова обживают пруды в Таврическом. Погибших птиц больше не видно. А петербуржцы не обходят стороной живописные места в центре города из-за зловония.

– Уровень воды серьезно прибавился. Утки резвятся, – добавляют активисты.

Правда, чистку пруда не стоит связывать только с жалобами активистов, говорят в Комитете по природопользованию. За состоянием водоемов следят регулярно. Да и погода в городе изменилась – жара спала и прошли дожди.

– В городе более тысячи водных объектов. И существует адресная программа по их уборке от наплывного мусора и загрязнений, есть определенный график. Таврический пруд, конечно, тоже входит в эту программу, и за ним наблюдают специалисты Комитета, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» пресс-секретарь Комитета по природопользованию Линара Минабутдинова. – А за прошедшую неделю было убрано 58 кубических метров наплывных отходов с водных объектов города.

Фото: группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

ВАЖНО

В Комитете по природопользованию напоминают петербуржцам, что не стоит кормить уток. Во-первых, они в этом не нуждаются и в состоянии найти себе пропитание самостоятельно. А во-вторых, съев хлеб, брошенный в воду, птицы могут заболеть. Кроме того, горожан призывают убирать за собой мусор после проведенного у водоемов времени.