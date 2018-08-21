«Угнала тебя, угнала»: Жена футболиста Александра Кокорина рассказала, кто увел ее мужа

СЕГОДНЯ 13:23 2018-08-21T13:24:35+03:00

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Футболист «Зенита» Александр Кокорин и его очаровательная жена Дарья Валитова переживают не лучшие времена. В марте этого года 27 – летний форвард получил серьезную травму ноги и вышел из строя аж на полгода. Кокорин пропустил и чемпионат мира 2018, и начало Еврокубка.

Но звездная чета не унывает: чувство юмора пары, несомненно, ускоряет процесс выздоровления. Кокорин активно публикует в своем Instagram мемы и радует поклонников комментариями. Дарья же, напротив, редко отвечает на вопросы подписчиков. Исключением стал сегодняшний день. Девушка неожиданно разоткровенничалась и сообщила, куда пропал их знаменитый бульдог Ронни: «Его больше нет с нами, прошу не поднимать эту больную тему».

А на вопрос, кем станет их общий сын, девушка ответила: «Главное, чтобы человеком был хорошим». Рассказала Дарья и о самом главном: почему в последнее время пара не выкладывает совместные снимки?

- Дзюба увел (грустный смайлик), - написала Валитова у себя в Instagram. Шутка или нет, но по фото видно, что Дзюба и Кокорин и, правда, проводят вместе много времени и не только на поле.

Супруга Кокорина уже смирилась с тем, что ее мужа увел Дзюба.

Женской дружбы, говорят, не бывает, о мужской же ходят легенды. И, видимо, это как раз тот случай. Друзья по команде 27 – летний Кокорин и 29 – летний Дзюба забрасывают Instagram совместными фотографиями и «сладкими» комментариями. Чего стоит только их недавняя серия колких мемов, где они рассказали о своих крепких отношениях.

А началось все с подкола Дзюбы. Футболист выложил фото, где были Кокорин, сам Дзюба и вратарь «Зенита» Андрей Лунев с тремя эмодзи по порядку: хрюшка, лев и тигренок. Не сложно догадаться, что хрюшкой Артем назвал Кокорина. И понеслось.

Артем и Александр публикуют совместные мемы у себя в соцсетях.

Кокорин выложил фото Дзюбы с заячьими ушами и подписал «Вот такой он лев на самом деле». Дальше был мем Дзюбы со знаменитым кадром из фильма «Титаник», того самого, где Кейт и Лео стоят на носу лайнера, только вместо них в этот разы был Дзюба и Кокорин. В роли влюбленной девушки, естественно, был Александр. Дальше была целая серия пенальти из фотографий, которые изрядно позабавили подписчиков, где невестой становился то Дзюба, то Кокорин. Это и, правда, любовь.

Сладкая парочка: Кокорин, Дзюба и Лунев.

Еще в прошлом году Кокорин рассказал, что тренер поселил его с Артемом в одной комнате, и они быстро сблизились.

- Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень, - рассказал тогда Александр в эфире радио «Зенит». - Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но, прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь.

Футболисты давно стали звездами мемов.

Артем Дзюба, над которым до чемпионата мира лишь посмеивались, после мундиаля стал настоящим народным кумиром. Многие отметили не только его игру, но и эмоциональность. Своими пламенными речами он не раз заряжал команду на победу.