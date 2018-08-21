2018-08-21T13:24:35+03:00
Спорт

«Угнала тебя, угнала»: Жена футболиста Александра Кокорина рассказала, кто увел ее мужа

Дарья Валитова сделала чистосердечное признание в Instagram [фото]
Людмила ИЛЬИНА
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Александр Кокорин с супругой Дарьей Валитовой.Александр Кокорин с супругой Дарьей Валитовой.
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Футболист «Зенита» Александр Кокорин и его очаровательная жена Дарья Валитова переживают не лучшие времена. В марте этого года 27 – летний форвард получил серьезную травму ноги и вышел из строя аж на полгода. Кокорин пропустил и чемпионат мира 2018, и начало Еврокубка.

Но звездная чета не унывает: чувство юмора пары, несомненно, ускоряет процесс выздоровления. Кокорин активно публикует в своем Instagram мемы и радует поклонников комментариями. Дарья же, напротив, редко отвечает на вопросы подписчиков. Исключением стал сегодняшний день. Девушка неожиданно разоткровенничалась и сообщила, куда пропал их знаменитый бульдог Ронни: «Его больше нет с нами, прошу не поднимать эту больную тему».

А на вопрос, кем станет их общий сын, девушка ответила: «Главное, чтобы человеком был хорошим». Рассказала Дарья и о самом главном: почему в последнее время пара не выкладывает совместные снимки?

- Дзюба увел (грустный смайлик), - написала Валитова у себя в Instagram. Шутка или нет, но по фото видно, что Дзюба и Кокорин и, правда, проводят вместе много времени и не только на поле.

Супруга Кокорина уже смирилась с тем, что ее мужа увел Дзюба.

Супруга Кокорина уже смирилась с тем, что ее мужа увел Дзюба.

Женской дружбы, говорят, не бывает, о мужской же ходят легенды. И, видимо, это как раз тот случай. Друзья по команде 27 – летний Кокорин и 29 – летний Дзюба забрасывают Instagram совместными фотографиями и «сладкими» комментариями. Чего стоит только их недавняя серия колких мемов, где они рассказали о своих крепких отношениях.

А началось все с подкола Дзюбы. Футболист выложил фото, где были Кокорин, сам Дзюба и вратарь «Зенита» Андрей Лунев с тремя эмодзи по порядку: хрюшка, лев и тигренок. Не сложно догадаться, что хрюшкой Артем назвал Кокорина. И понеслось.

Артем и Александр публикуют совместные мемы у себя в соцсетях.

Артем и Александр публикуют совместные мемы у себя в соцсетях.

Кокорин выложил фото Дзюбы с заячьими ушами и подписал «Вот такой он лев на самом деле». Дальше был мем Дзюбы со знаменитым кадром из фильма «Титаник», того самого, где Кейт и Лео стоят на носу лайнера, только вместо них в этот разы был Дзюба и Кокорин. В роли влюбленной девушки, естественно, был Александр. Дальше была целая серия пенальти из фотографий, которые изрядно позабавили подписчиков, где невестой становился то Дзюба, то Кокорин. Это и, правда, любовь.

Сладкая парочка: Кокорин, Дзюба и Лунев.

Сладкая парочка: Кокорин, Дзюба и Лунев.

Еще в прошлом году Кокорин рассказал, что тренер поселил его с Артемом в одной комнате, и они быстро сблизились.

- Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень, - рассказал тогда Александр в эфире радио «Зенит». - Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но, прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь.

Футболисты давно стали звездами мемов.

Футболисты давно стали звездами мемов.

Артем Дзюба, над которым до чемпионата мира лишь посмеивались, после мундиаля стал настоящим народным кумиром. Многие отметили не только его игру, но и эмоциональность. Своими пламенными речами он не раз заряжал команду на победу.

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