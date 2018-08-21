Ревнивый мясник выколол глаз возлюбленной, которая решила с ним расстаться

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-21T16:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

6-летняя Аленка (имя девочки изменено, - прим.Ред.) в этом году пойдет в первый класс. В школу в городе Великие Луки Псковской области ее поведет бабушка, потому что мамы у Алены больше нет - ее зарезал местный «Отелло». А все потому, что не мог смириться с тем, что умница и красавица Оля ушла от него, простого мясника.

НЕ ПАРА

Ольга и Юрий познакомились в кафе в 2016 году. Знакомые ребят до сих пор не понимают, что девушка могла найти в этом парне. Она – целеустремленная, яркая, с тремя высшими образованиями. 26-летняя Ольга мечтала стать следователем и, получив возможность, пошла по стопам родителей – устроилась помощникам в местный СК. Юрий дожил до 30 лет, но так и не определился с профессией. Закончил местный колледж, отслужил в армии. Потом начал менять работу за работой: то охранником устроится, то разнорабочим. В итоге парня взяли работать на местный мясокомбинат.

- Возможно, именно из-за разного социального статуса он чувствовал себя не в «своей тарелке», - рассказывает следователь-криминалист СУ СК России по Псковской области Сергей Червонцев. - Отношения начинались ровно, но потом разница в образовании, интересах дала о себе знать. Общаясь со своими знакомыми он был общителен, весел, считался «душой компании». Но с родителями потерпевшей был замкнут, малоразговорчив.

Зимой 2017 Ольга и Юрий решили жить вместе. Парень нашел общий язык и с маленькой Аленкой. Счастливо пара прожила 8 месяцев. А потом Юрия, как муха укусила, – он начал ревновать любимую и обвинять в изменах.

НА ГЛАЗАХ У РЕБЕНКА

Расстаться по-хорошему у ребят не получилось. Оля не выдерживала пустых обвинений кавалера. Юрий то просил прощения за скандалы, то вновь начинал склоки. Дошло до того, что девушка попросила парня отстать от нее. Юрий вроде согласился, правда, попросил вернуть подарки и все вещи, которые они купили. Девушка согласилась.

- 13 августа по договоренности он пришел за оставшимся имуществом – стульями. Между молодыми людьми возник конфликт. И тогда в ход пошел нож. Установлено, что осужденный к преступлению заранее не готовился, все произошло спонтанно, - рассказал "КП" - Петербург" следователь Червонцев.

Ольге было всего 26 лет.Фото: СОЦСЕТИ

Стулья Юрий так и не забрал. На кухне он завел старую песню: умолял красавицу вернуться к нему. Девушка отказалась. Тогда Отелло схватился за нож. Первый удар пришелся Оле в сердце. Раненная она бросилась к выходу, выскочила в подъезд. Там ее настиг мясник – одним ударом он вонзил лезвие в ее глазницу. И ушел. Маленькая Алена все это время сидела в прихожей на пуфике и наблюдала за расправой над мамой. Рыдала и не знала, что делать. Когда изверг убежал, девочка постучалась к соседке.

- Мать девочки все это время находилась в агонии. Соседка впустила к себе в квартиру девочку, а затем вызвала полицию, - поясняет следователь.

Мясник сдался полиции сам, на третьи сутки. Первый день после расправы он прятался в лесу. Затем скрывался на даче у родственников. Что подвигло его сдаться полиции – до сих пор неясно. Возможно, осознание того, что скоро в Великие Луки придут холода. А, может, то, что на дачу приехали родные и сообщили, что того ищет полиция.

В середине августа Юрия признали виновным по статье «Убийство с особой жестокостью». Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима. А маленькая Алена до сих пор посещает психологов и пока не может забыть день, когда дядя Юра убил ее маму.