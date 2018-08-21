Курбан-байрам в Санкт-Петербурге: попрошайки, стихийная торговля и боевая овчарка Галина Сергеевна

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-21T16:24:05+03:00

У соборной мечети в Петербурге 21 августа 2018 года на Курбан-байрам собралось порядка 100 тысячи человек. Фото: Александр ГЛУЗ

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Призыв к утренней молитве прозвучал еще в четыре тридцать, но большая часть верующих прибыла к Соборной мечети после открытия метро. В семь утра «Горьковская» заполнена на выход – мусульмане спешат на намаз, несмотря на пасмурную погоду после ночного дождя.

- Двигаемся, двигаемся! – полицейские с помощью мегафона перемещают коврики верующих – те заполнили площадь у мечети и приблизились вплотную к автозакам. На Каменноостровском проспекте дежурят четыре автобуса ОМОНа. Здесь же после патрулирования усаживается овчарка по кличке Галина Сергеевна – опытный сотрудник правопорядка, когда-то выполнявшая боевые задачи в Дагестане. Собака дает себя погладить.

- Это она любит, - улыбается майор, работающий в паре с Галиной Сергеевной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665173" frameborder="0"></iframe> В центре Петербурга мусульмане отметили Курбан-байрам.Александр ГЛУЗ

Соборная мечеть в Петербурге вмещает до семи тысяч человек, но верующих гораздо больше. К началу проповеди заполняется и Кронверкский парк через дорогу – в мечети работает микрофон, поэтому отсюда главного городского муфтия слышно также хорошо.

- Мне очень нравится такой добрый праздник, все радуются, - говорит Алишер, прибывший в Петербург из Узбекистана. Мусульманин приезжает на праздничную молитву Курбан-байрама каждый год и мечтает когда-нибудь посетить Мекку, но финансы пока не позволяют.

Большинство верующих прибывают с собственными ковриками для намаза, кто-то использует полиэтиленовые пакеты, другие приобретают жайнамаз на месте. На подступах к мечети их продают по 150 рублей, но можно сторговаться и по 100. У метро развернулась бойкая торговля и другими товарами: продавцы предлагают масляные духи, четки, специальные зубочистки из дерева арак и даже жевательную резинку.

В семь тридцать началась праздничная молитва и верующие, разувшись, приступили к намазу. Во время молитвы – она продлилась около пятнадцати минут - прошел небольшой дождь и у метро тут же начали продавать не только жайнамаз, но и дождевики.

По дороге к мечети были организованы стихийные ярмарки.Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские не обращали внимания на торговцев, сосредоточившись на общественном трафике. По данным духовного управления мусульман Петербурга в 2018 году на намаз у Соборной мечети собралось не меньше ста тысяч человек.

Свободно работали и те, кто просит милостыню.

«Братья мусульмане, помогите, у меня две дочери, муж ушел», - гласит табличка в руках женщины с коляской. Остановку заполонила целая семья с грудными детьми, у ребят постарше в руках ведерки для милостыни. У подземного перехода несколько женщин пали ниц с просьбой о помощи.

Тут же парень по имени Рамазан раздает мусульманскую газету, в которой серьезно порицают действия попрошаек, называя их «паразитами». Полицейские бросили несколько комментариев в сторону страждущих, но активных действий предпринимать не стали.

Намаз завершился к восьми часам и мусульмане стали сворачивать коврики, делать памятные фотографии. Большая часть участников направилась к метро. У «Горьковской» тут же возник затор на вход, а полицейские призвали народ воспользоваться другими станциями.

- Станция не резиновая! – внушал капитан, отправляя толпу на «Спортивную» и «Петроградскую». Специально для женщин организовали отдельный вход в метро по пандусу.

Возле станции метро "Горьковская" после праздничной молитвы возник затор.Фото: Александр ГЛУЗ

К десяти утра движение вокруг мечети полностью восстановили, по Кронверкскому проспекту вновь пустили автомобили и трамваи. Верующие разбрелись на работу и домой. Продолжить праздник традиционным жертвоприношением запланировали немногие.

- Люди сюда приехали работать, были бы у себя дома, зарезали бы барана, - отметил Икбол, участвующий в праздничной молитве каждый год. Другой участник молитвы – Ислам, прибывший из Таджикистана – признается, что такой традиции в его семье нет.

Кстати, Духовное управление мусульман Петербурга строго запретило закалывать животных в общественных местах, организовав для этого специальные точки: на конноспортивной базе в Колтушах, в промзоне в деревне Новосергеевка и в деревне Малое Карлино.