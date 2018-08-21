2018-08-22T14:53:26+03:00
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Калейдоскоп театральных впечатлений на Книжных аллеях

Ведущий билетный оператор Санкт-Петербурга продолжает беспрецедентный марафон
Степан СТЕПАНОВ
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На сцене на Малой Конюшенной будет представлена вся театральная палитра города.На сцене на Малой Конюшенной будет представлена вся театральная палитра города.
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Bileter 25 августа подарит зрителям проекта целый калейдоскоп впечатлений. На сцене на Малой Конюшенной будет представлена вся театральная палитра города – от клоунады до мюзикла, от зрелищной песни до пластического театра.

Начнется четвертая театральная суббота со знакомой с детства музыки – композиторы Марина Ланда, Сергей Васильев вместе с молодыми артистами Музыкального Театра Детей «Радуга» исполнят песни из культовых мультфильмов «Смешарики» и «Летающие звери», а посетители «Книжных аллей», конечно, будут им подпевать.

Затем на сцену проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» поднимутся легендарные «Лицедеи», которые порадуют добрыми старыми репризами и новыми номерами. Зрителям нужно приготовиться к неконтролируемым взрывам смеха.

Новые участники проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» - Театр-студия «Горошины» при театре «Приют комедианта» - представят Фантазийный спектакль на стыке драматического и пластического театров «Диагноз F63.9». Это попытки играть без слов: телом, дыханием, взглядами, жестами, пластикой. История любви, которая случилась 60 лет назад с молодыми, красивыми, открытыми миру людьми, а теперь живет лишь в воспоминаниях двух пожилых людей, проживших всю жизнь вместе.

Артисты первого мультимедийного театра «ЛДМ. Новая сцена» специально для проекта компании Bileter покинут свое сценическое пространство и представят всем героев нового масштабного мюзикла «Лолита, главной премьеры театра в наступающем сезоне. Мировая премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине «Лолита» состоится в Санкт-Петербурге в 2, 3 и 4 ноября в мультимедийном театре «ЛДМ. Новая сцена». Перед премьерой театр решился на смелый эксперимент: герои мюзикла впервые выйдут на улицы Северной столицы, туда, где происходят события, описанные в сценарии, и встретятся с первыми зрителями практически на расстоянии вытянутой руки. Посетители беспрецедентного творческого марафона «Театральный Петербург на Книжных аллеях» первыми узнают подробности сюжета, увидят фрагменты спектакля и познакомятся с русской Лолитой, старцем Григорием Распутиным, фрейлиной императрицы Анной Вырубовой и другими.

Начало программы в 14.00

Вход свободный

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