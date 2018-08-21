Ночной ураган в Санкт-Петербурге выкорчевывал деревья и валил дорожные знаки

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-21T09:58:19+03:00

Даже такие огромные корни не спасли многолетние деревья. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

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Сильнейший ветер бушевал сегодня ночью в Санкт-Петербурге. Его порывы были настолько сильными, что в домах петербуржцев тряслись стекла, деревья клонились к земле, сухие ветки летали по воздуху вперемешку с содержимым некоторых мусорных контейнеров. Но это в лучшем случае.

В некоторых районах Северной столипрошелся настоящий ураган, который не просто заставлял деревья кланятся петербургской земле, а ломал их стебли и даже вырывал с корнями.

Деревья из последнего цеплялись корнями. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

В общем-то, ничего неожиданного. В МЧС еще вчера вечером предупреждали об усилении ветра ночью - до 20 метров в секунду. Как раз такого, шквалистого. Сотрудники ведомства напоминали автомобилистам, что парковать машины вблизи деревьев не стоит, что плохо укрепленные конструкции лучше обходить стороной.

Но как бы специалисты ни предупреждали, далеко не все автомобилисты прислушались к их советам. Итог печален. Хорошо еще, что пострадало только имущество.

Очередная пострадавшая машина. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте, Андрей Фомин

Дорожный знак лишил машину стекла. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Как рассказывают очевидцы, сильнейший ветер уронил деревья на Есенина, на Ланском шоссе, на Суздальском проспекте - у дома номер 93 корпус 1, на Озерной улице. На Парнасе ветер бросил на землю светофоры, в Шушарах - дорожный знак. Причем на Есенина дерево упало прямо к парадной, перегородив выход из дома.

На Есенина дерево упало прямо перед парадной. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Подписчики группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте засняли, как на Вишерской улице в Шушарах дорожный знак упал прямо на припаркованный "Пежо" и разбил стекло - такой вот неприятный сюрприз с утра ждет автовладельца.

Еще один автомобилист огорчится не меньше, когда увидит, что ночью на его "Мерседес" рухнуло металлическое ограждение. А на "Поло" ветер бросил знак ремонтных работ. КРоме того, несколько машин окзались под деревьями, которые ночной ураган вырвал корнями.

И это далеко не все последствия разбушевавшейся стихии. Сегодня ветер может продолжить валить деревья и дорожные знаки.

Автовладелец явно не так думал начать день. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Синоптики днем снова обещают облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями. Кое-где и грозы. С утра и днем еще сохранится штормовой ветер до 20 метров в секунду, к вечеру чуть поутихнет - до 12 метров в секунду. Столбик термометра прогреется днем до 17 градусов тепла.

КОНКРЕТНО

При грозе сотрудники МЧС рекомендуют по возможности оставаться дома, закрыть окна и двери, не подходить близко к антеннам и электропроводке. Надо отключить радио и телевизор, не использовать телефон и электроприборов.

Если же вы оказались на улице, на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья. Если нет укрытия, лягте на землю.

В лесу надо спрятаться в кустах и высокой траве. Купаться во время грозы категорически запрещено. Нельзя бегать и ездить на велосипедах. И если вы находитесь где-то на возвышенности, надо как можно быстрее спуститься вниз.

При сильном ветре - уберите вещи со двора дома и с балкона, закройте окна. Машину не паркуйте вблизи деревьев и слобо укрепленных конструкций.

Если сильный ветер застал вас на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, а также деревьев, мостов, эстакад и трубопроводов.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.