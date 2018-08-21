2018-08-21T14:44:24+03:00
Новости компаний

«МегаФон» сделал победу «Зенита» ближе к болельщикам

Такого в нашем городе раньше не делал никто
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Автограф-сессия с Александром Кокориным. Фото предоставлено ПАО «МегаФон».Автограф-сессия с Александром Кокориным. Фото предоставлено ПАО «МегаФон».
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Вечером 16 августа питерские футбольные болельщики впервые наблюдали за триумфальной победой «Зенита» над минским «Динамо» на огромном экране стадиона «Смотри+ Арена». «МегаФон» не только обеспечил трансляцию матча, но и скоростной мобильный интернет для зрителей.

Пока зенитовцы забивали один гол за другим в ворота соперников, с лихвой отыгрываясь в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, петербуржцы как никогда болели за своих, наблюдая за действиями любимой команды под живые комментарии Владимира Стогниенко. Хотя встреча между «Зенитом» и «Динамо» проходила на стадионе «Петровский» в закрытом режиме, «МегаФон» максимально сократил расстояние между игроками и болельщиками, впервые обеспечив прямую трансляцию матча на гигантском экране, установленном на стадионе «Санкт-Петербург»: новая площадка на один день превратилась в «Смотри+ Арену».

- Такого в нашем городе раньше не делал никто и должен сказать, что все прошло отлично. Уверен, что каждый болельщик на трибунах ощутил невероятный накал страстей, всех захватила просто буря эмоций! И хотя для зрителей была доступна только часть трибун «Смотри+ Арены», наши абоненты прокачали в два с лишним раза больше интернет-трафика и проговорили по мобильным телефонам в общей сложности в три раза больше, чем в обычный будний день, - рассказывает технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Андрей Звонаренко,

Пик нагрузки на сеть пришелся еще до начала встречи, когда голосовой трафик в сети «МегаФона» на стадионе превысил 1 800 минут, а пакетный трафик достиг отметки 64 ГБ. Такая активность связана с тем, что зрителей ждало много сюрпризов: автограф-сессия с Александром Кокориным, выступления музыкантов и увлекательные игры, что, конечно, добавило приятных впечатлений перед матчем.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Напомним, что «МегаФон», выступая премиальным партнером клуба, предоставил своим абонентам бесплатные промо-коды на приобретение билетов в специальный сектор и возможность выбрать лучшие места для просмотра матча. Кроме того, абоненты оператора пользовались самым скоростным интернет-доступом на стадионе.

По данным весенних измерений TelecomDaily , у «МегаФона» на стадионе «Санкт-Петербург» самые лучшие результаты средних скоростей мобильной передачи данных (72 Мбит/с на download и 30 Мбит/с на upload), а по данным компании Ookla , которая проанализировала результаты замеров скоростей мобильного интернета в своем приложении Speedtest среди российских пользователей в 1-2 квартале 2018 года, «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России со скоростью скачивания 24,68 Мбит/c. В исследовании учли данные более 7,9 млн. тестов скорости через сети крупнейших операторов.

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