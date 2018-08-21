«МегаФон» устроил интернет-серфинг на яхтах в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-21T14:51:30+03:00

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На прошлой неделе в рамках Балтийской яхтенной недели при участии «МегаФона» состоялось не только яркое световое шоу «Балет парусов», но и скоростной интернет-серфинг: по итогам замеров в приложении SpeedTest в акватории Невы оператор опередил ближайших конкурентов с заметным отрывом.

Команда «МегаФона» на яхте «Фрегат» вечером в субботу вышла в акваторию Невы, чтобы показать мастерство и поучаствовать в потрясающем световом шоу. За скоростью движения следили члены экипажа, а за измерение скоростей мобильного интернета на борту в приложении SpeedTest прямо во время фейерверка отвечала популярный IT- и Travel - блогер Катарина Снигур. В итоге «МегаФон» значительно обогнал ближайших конкурентов, показав среднюю скорость на воде – 10,8 Мбит/с на Download и 15,3 Мбит/с на Upload.

Подводя итоги Балтийский яхтенной недели, президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев выразил благодарность команде «МегаФона». А капитан «Фрегата», руководитель по закупкам Северо-Западного филиала «МегаФон » Алексей Федорин в свою очередь поделился впечатлениями:

- Световое шоу в сопровождении яхт – не только красивое зрелище для тех, кто на берегу, но и, в первую очередь, ни с чем не сравнимые эмоции для самих участников. Уверен, что шоу, состоявшееся с нашим участием, запомнится всем своей невероятной красотой. Кстати, как показали замеры, с интернет-серфингом в сети «МегаФона» все отлично, так что неудивительно, что фото и видео с набережных Невы улетали в соцсети на самых высоких скоростях.

Напомним, что также по результатам замеров, проведенных компанией Ookla в приложении Speedtest среди российских пользователей в 1-2 квартале 2018 года, «МегаФон» стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России со скоростью скачивания 24,68 Мбит/сек. В исследовании учли данные более 7,9 млн тестов скорости через сети

крупнейших операторов России с 1,5 млн разных устройств.